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Несколько дней назад NVIDIA наконец-то приступила к решительным действиям, которые призваны хотя бы частично справиться с дефицитом графических адаптеров среднего ценового сегмента на фоне непрекращающейся майнинговой лихорадки и обрадовать не слишком требовательных геймеров: компания сообщила, что дебютирующая GeForce RTX 3060 получит защиту от майнинга Ethereum, заключающуюся в специальном ограничительном механизме, уменьшающем скорость добычи данной «монеты» вдвое.

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Впрочем, один из энтузиастов под ником CryptoLeo, раздобывший GeForce RTX 3060 задолго до её официального появления на полках магазинов, посетовав на невысокую скорость хешрейта при добыче Ethereum, тут же нашёл несколько новых алгоритмов, дающих возможность заработать примерно столько же, причём к Octopus и Cortex, позволяющим зарабатывать около 6.5-6.9 долларов в сутки, добавился ещё и KAWPOW с суточной прибылью в 5.8 долларов.

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Специалист отмечает, что при добыче криптовалют максимальное энергопотребление новинки составляет около 170 Вт, что не слишком впечатляет на фоне достижений AMD Radeon RX 5700, потребляющей на 15-30 % меньше и при этом приносящей чуть большую прибыль.

Тем не менее майнеры продолжают раскупать GeForce RTX 3060 за недели до её официального дебюта: как сообщает источник, один из белорусских добытчиков приобрёл четыре новеньких модели производства Gigabyte, заплатив по $1000 за каждую и поделившись фотографией новинок в качестве доказательства, в то время как второй покупатель, пожелавший остаться в тени, утверждает, что также заказал несколько новых видеокарт и ожидает их в ближайшем будущем.

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Источник изображений: YouTube, CryptoLeo

Что касается самого энтузиаста CryptoLeo, то разжиться новенькой GeForce RTX 3060 ему помог один из грузинских добытчиков, который, по его словам, купил уже 40 штук для своих майнинг-ферм. При этом модель производства ZOTAC обошлась специалисту в $830 с учётом доставки из Грузии.

Таким образом, несмотря на меры противодействия со стороны NVIDIA, новые модели могут так и не добраться до рядовых покупателей, перехваченные более расторопными и щедрыми майнерами.