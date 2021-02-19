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Ограничение производительности видеокарты RTX 3060 в майнинге было с огромной радостью встречено в геймерских кругах. Многие игроки даже поверили, что этот графический адаптер сможет стать таким же массовым, как культовая GTX 1060. Nvidia гордо сообщали о неприступности своего алгоритма защиты от майнинга, а геймеры уже готовились бежать в магазин за покупкой.

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Но реальность оказалась несколько более жестокой: все усилия Nvidia были направлены на борьбу лишь с одним алгоритмом майнинга Ethash, в то время как остальные остались нетронуты. Сегодня на канале криптоэнтузиаста CryptoLeo вышло видео с тестами RTX 3060 в майнинге на других алгоритмах, таких как Octopus CFX, Cortex, Cukatoo31 MWC, Zcash, Beam и других.

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Результаты оказались таковы, что даже при отсутствии программного блока на добычу Эфира никто не стал бы использовать данную карту для майнинга на алгоритме Ethash. Гораздо больший доход она показывает при добыче Octopus и Cortex, суточная доходность которых сейчас колеблется в районе 6-7 долларов США. При этом, никаких серьёзных трудностей и проблем в работе карты зафиксировано не было, что означает наличие ограничений только при майнинге Ethereum. Подобное положение дел означает, что RTX 3060 всё же будет востребованна среди шахтёров, что негативно отразится на её доступности.

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