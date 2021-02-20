Создатель Doom и Quake Джон Кармак предложил метод борьбы с перекупщиками видеокарт и консолей
В настоящий момент на рынке графических адаптеров сложилась не слишком приятная ситуация: затянувшаяся майнинговая лихорадка и недостаток компонентов для производства привели к ощутимой нехватке видеокарт — раздосадованные покупатели могут лицезреть лишь пустые полки магазинов, а одинокие модели, оставшиеся в продаже, вовсе не радуют своими ценами.
реклама
Источник изображения: NVIDIA
Впрочем, этим список бед, свалившихся на голову рядовым пользователям, не оканчивается, ведь на рынке орудуют любители наживы в лице перекупщиков, которые приобретают популярный товар не совсем честными методами, используя специально разработанных ботов, а затем перепродают продукты по завышенным ценам — именно с ними призывает бороться известный большинству энтузиастов Джон Кармак (John Carmack), являющийся создателем таких популярных игр, как Doom и Quake.
Как сообщает The Verge, отец-основатель id Software предлагает действенный, по его мнению, способ борьбы со спекулянтами: он считает, что производителям графических адаптеров и консолей необходимо применить систему аукционов, при помощи которой можно было бы реализовывать свою продукцию, отмечая при этом, что, несмотря на рост цены и возможную волну возмущения со стороны компьютерного сообщества, данный шаг помог бы устранить промежуточную цепочку в виде перекупщиков.
реклама
Впрочем, попытки остановить спекулянтов предпринимались рядом производителей и онлайн-площадок и ранее, однако они не возымели должного эффекта, поэтому предложенная Кармаком система мало того что вызывает некоторые вопросы касательно формирования цен для рядовых покупателей, так ещё и может стать очередной жертвой находчивых перекупщиков.
Источник отмечает, что огромный спрос и нехватка продукции вызвали лавинообразный рост цен на консоли и видеокарты более чем в два раза, а также стали причиной возврата в «строй» графических адаптеров NVIDIA прошлых поколений в лице GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060.
Кроме того, компания решила бороться с добытчиками криптовалют, внедрив ограничитель производительности при майнинге Ethereum для скоро дебютирующей GeForce RTX 3060, однако Джон Кармак раскритиковал данную затею, посчитав её нецелесообразной.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила