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В настоящий момент на рынке графических адаптеров сложилась не слишком приятная ситуация: затянувшаяся майнинговая лихорадка и недостаток компонентов для производства привели к ощутимой нехватке видеокарт — раздосадованные покупатели могут лицезреть лишь пустые полки магазинов, а одинокие модели, оставшиеся в продаже, вовсе не радуют своими ценами.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, этим список бед, свалившихся на голову рядовым пользователям, не оканчивается, ведь на рынке орудуют любители наживы в лице перекупщиков, которые приобретают популярный товар не совсем честными методами, используя специально разработанных ботов, а затем перепродают продукты по завышенным ценам — именно с ними призывает бороться известный большинству энтузиастов Джон Кармак (John Carmack), являющийся создателем таких популярных игр, как Doom и Quake.

Как сообщает The Verge, отец-основатель id Software предлагает действенный, по его мнению, способ борьбы со спекулянтами: он считает, что производителям графических адаптеров и консолей необходимо применить систему аукционов, при помощи которой можно было бы реализовывать свою продукцию, отмечая при этом, что, несмотря на рост цены и возможную волну возмущения со стороны компьютерного сообщества, данный шаг помог бы устранить промежуточную цепочку в виде перекупщиков.

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Впрочем, попытки остановить спекулянтов предпринимались рядом производителей и онлайн-площадок и ранее, однако они не возымели должного эффекта, поэтому предложенная Кармаком система мало того что вызывает некоторые вопросы касательно формирования цен для рядовых покупателей, так ещё и может стать очередной жертвой находчивых перекупщиков.

Источник отмечает, что огромный спрос и нехватка продукции вызвали лавинообразный рост цен на консоли и видеокарты более чем в два раза, а также стали причиной возврата в «строй» графических адаптеров NVIDIA прошлых поколений в лице GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060.

Кроме того, компания решила бороться с добытчиками криптовалют, внедрив ограничитель производительности при майнинге Ethereum для скоро дебютирующей GeForce RTX 3060, однако Джон Кармак раскритиковал данную затею, посчитав её нецелесообразной.