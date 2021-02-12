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Буквально вчера появившаяся новость, сообщающая о скором возвращении старой доброй модели NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, сегодня дополняется не менее интересной информацией со страниц ресурса PCWorld: компания вернёт в строй ещё одну видеокарту прошлого поколения.

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Источник изображения: NVIDIA

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В попытках подтвердить или опровергнуть слухи касательно скорого возврата новых GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060 на полки магазинов редактор источника обратился к официальному представителю NVIDIA и в ответ получил сообщение, подтверждающее имеющиеся данные: NVIDIA действительно намерена возобновить поставки графических процессоров прошлых поколений для удовлетворения возникшего спроса.

Кроме того, было отмечено, что видеоадаптерам GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti ещё не был присвоен статус EOL (End of Life), поэтому данные модели, по сути, ещё не были официально сняты с производства.

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На фоне возросшего интереса к добыче криптовалют, недостатка графических процессоров с архитектурой Ampere и увеличения спроса со стороны компьютерных энтузиастов подобный шаг кажется вполне разумным: производящиеся по 12- и 14-нм технологическим нормам чипы поколений Turing и Pascal позволят избежать проблемы нехватки производственных мощностей, а также уменьшить конечную стоимость графических продуктов.

В настоящий момент стоимость графических адаптеров весьма впечатляет: например, на известной онлайн-площадке NewEgg цена на GeForce RTX 2060 может достигать солидного значения в $900, в то время как стоимость более доступных моделей тоже поражает воображение, стартуя с отметки в $780.

Источник изображения: NewEgg

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Кроме того, видеокарты GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti не являются популярными моделями среди майнеров — мало того, последняя имеет всего лишь 4 Гбайт памяти «на борту», поэтому мало интересна добытчикам популярной в настоящее время криптовалюты Ethereum, чего не скажешь про геймеров: согласно статистике Steam, модель поколения Pascal находится на втором месте по популярности, а RTX 2060 занимает пятую строчку.

Остаётся надеяться, что возобновление поставок старых добрых моделей видеокарт возымеет эффект, позволив потенциальным покупателям заполучить «обновку» по вменяемой цене.