Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вслед за GTX 1050 Ti возобновится и выпуск GeForce RTX 2060 — сейчас цена модели достигает $900

Устаревшие, но не бесполезные.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 - цены пошли вниз
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Буквально вчера появившаяся новость, сообщающая о скором возвращении старой доброй модели NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, сегодня дополняется не менее интересной информацией со страниц ресурса PCWorld: компания вернёт в строй ещё одну видеокарту прошлого поколения.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В попытках подтвердить или опровергнуть слухи касательно скорого возврата новых GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060 на полки магазинов редактор источника обратился к официальному представителю NVIDIA и в ответ получил сообщение, подтверждающее имеющиеся данные: NVIDIA действительно намерена возобновить поставки графических процессоров прошлых поколений для удовлетворения возникшего спроса.

Кроме того, было отмечено, что видеоадаптерам GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti ещё не был присвоен статус EOL (End of Life), поэтому данные модели, по сути, ещё не были официально сняты с производства.

реклама

На фоне возросшего интереса к добыче криптовалют, недостатка графических процессоров с архитектурой Ampere и увеличения спроса со стороны компьютерных энтузиастов подобный шаг кажется вполне разумным: производящиеся по 12- и 14-нм технологическим нормам чипы поколений Turing и Pascal позволят избежать проблемы нехватки производственных мощностей, а также уменьшить конечную стоимость графических продуктов.

В настоящий момент стоимость графических адаптеров весьма впечатляет: например, на известной онлайн-площадке NewEgg цена на GeForce RTX 2060 может достигать солидного значения в $900, в то время как стоимость более доступных моделей тоже поражает воображение, стартуя с отметки в $780.

Источник изображения: NewEgg

реклама

Кроме того, видеокарты GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti не являются популярными моделями среди майнеров — мало того, последняя имеет всего лишь 4 Гбайт памяти «на борту», поэтому мало интересна добытчикам популярной в настоящее время криптовалюты Ethereum, чего не скажешь про геймеров: согласно статистике Steam, модель поколения Pascal находится на втором месте по популярности, а RTX 2060 занимает пятую строчку.

Остаётся надеяться, что возобновление поставок старых добрых моделей видеокарт возымеет эффект, позволив потенциальным покупателям заполучить «обновку» по вменяемой цене.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce gtx 1050 ti geforce rtx 2060
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
8
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
20
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
8
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
15
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 44
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 151
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 56
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 32
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
108
HUAWEI выпустит прошивку EMUI 11 для 19 смартфонов – десятки телефонов завершили жизненный цикл
6
Бум майнинга вынудил множество игроков купить морально устаревшие карты GTX 1050/1050Ti/1650 - Steam
63
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
50
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и другие 16 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
3
Core i7-10700KF подешевел и почти сравнялся в цене с Ryzen 5 5600X
57
Курс Ethereum обновил исторический максимум на отметке 1820$ - цены RTX 3070 взлетели до 115 000 руб
32
Xiaomi Redmi K40 получит Snapdragon 870, 108-Мп камеру, дисплей WQHD+ и будет стоить от 400 долларов
2
Производители видеокарт сосредоточатся на выпуске дорогих моделей — дешёвых RTX 30 пока не будет
24
Флагманская игровая видеокарта Intel Xe HPG прошла первую проверку в тесте трассировки лучей
8
CD Project Red официально признали взлом и похищение исходного кода Cyberpunk 2077
10
Британские политики предлагают запретить перепродажу компьютерных комплектующих
37
Inno3D сосредоточится на продажах разогнанных версий GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070
16
Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 10
3
Градостроительный симулятор Cities Skylines стал временно бесплатным в Steam
2
Анонсирована стратегия про выживание на космической станции
1
Процессоры Intel ощутимо подешевели в мире и РФ, а AMD Ryzen продолжают дорожать – Tomshardware
56
Джо Байден введёт новые санкции против Китая
197
Новые телевизоры Samsung Neo QLED 8K оценены в 3500-9000 долларов
11
В Россию ввезли крупную партию майнингового оборудования на сумму около $40–60 млн
27

Популярные статьи

16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас
114
Лицензия на Windows 10 Pro продаётся за 8 долларов на весенней распродаже
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
39
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки
21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
9
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
8
Как рёбра жёсткости PCI(e) слотов в корпусе не давали мне спокойно спать
8
Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
10
Выбираем удобный и надежный "чистильщик" Windows 10 - сравниваем CCleaner или Wise Disk Cleaner
1

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
00:19
Revo Uninstaller - забудь о чистильщиках. А браузер легко очищается собственными инструментами.
Выбираем удобный и надежный "чистильщик" Windows 10 - сравниваем CCleaner или Wise Disk Cleaner
flash
00:19
Надеюсь майнеры скупят все 2060 и снова обoccут eбacоcины геймбоям)
Nvidia вновь выводит на рынок RTX 2060 и GTX 1050 Ti на фоне нехватки графических карт
rusbear
00:17
"всегда приятно объегорить не сильно умных людей" - достойный ученик Мавроди.
Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
Renegade1979
00:17
Просто комиссия за транзакции у них очень низкая, и раз уже Маск их постоянно твитил, все стали перегонять активы с биржи на биржу именно в собаках. И как можно заметить, годами они стоили стабильно о...
DogeCoin стала самой прибыльной криптовалютой 2021 г, все о майнинге и покупке в домашних условиях
Huigen
00:16
да, в тот раз, когда гепа был на пробежке постарались слабо, пришлось нанимать корону, чтоб закончила дело. а на счет инквизитора да, согласен, чувак судит о стране по своему городу, судя по всему) на...
Джо Байден введёт новые санкции против Китая
Alex Vetrov
00:15
Значит чипы снятых с производства карт не пошли в утиль, а хранились. Либо оборудование tmsc простаивает.
Nvidia вновь выводит на рынок RTX 2060 и GTX 1050 Ti на фоне нехватки графических карт
id_1
00:13
Дополнительную подсказку можно найти на изображении к видео, представленном и в данном материале ;)
Моддер работает над добавлением трассировки лучей для Super Mario 64 — демонстрация игры на RTX 3090
sevik68
00:06
дык 2060 не хуже в этом плане
Nvidia вновь выводит на рынок RTX 2060 и GTX 1050 Ti на фоне нехватки графических карт
Pavel Lebedev
00:06
"но пока у большинства телевизоры 1080p" Правда, что ли?
2-дюймовый компьютер CuBox-M для разработчиков обойдётся всего в $99
sevik68
00:03
народ ипанулся в конец
16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем