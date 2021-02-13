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Как известно, в настоящий момент ситуация на рынке компьютерных комплектующих и консолей для рядовых покупателей сложилась не слишком радостная, а скорее удручающая: на фоне майнинговой лихорадки, дефицита компонентов для производства и скудных поставок «железа» ритейлерам игровому сообществу остаётся лишь негодовать, глядя на растущие ценники и практически пустые полки магазинов.

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Вдобавок ко всему прочему потенциальные покупатели столкнулись с ещё одним препятствием на пути к желанному продукту — орудующими на просторах всемирной «паутины» перекупщиками, использующими не совсем честные методы. Журналисты ресурса Forbes пообщались с парой таких спекулянтов, раскрыв некоторые нюансы их нелёгкого ремесла.

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Источник изображения: Pixabay

По мнению соучредителя частной компании The Lab, которая занимается вопросами консультации перекупщиков или, как их ещё называют, скальперов, столь негативное отношение к людям, занимающимся перепродажей товаров, не является заслуженным, так как по сути они лишь выступают посредниками. В пример специалист привёл схему построения бизнеса одной из корпораций, представители которой скупают молоко у фермеров, а затем перепродают под собственным торговым знаком по ощутимо большей цене.

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Впрочем, для своей деятельности перекупщики используют не совсем честные методы, в результате чего у рядовых покупателей попросту не остаётся ни малейшего шанса приобрести желанное устройство стандартными методами: так, один из спекулянтов продемонстрировал работу специального бота, именуемого Velox, который способен приобрести требуемый товар всего за несколько секунд, а также обойти защиту 3D Secure.

Как отмечает ещё один энтузиаст, связанный с данным типом заработка, данный бот действительно чрезвычайно быстр, что достигается в том числе за счёт реверс-инжиниринга онлайн-магазинов, которые в большинстве своём используют недостаточные меры для защиты.

По словам специалистов, предоставляющих свои услуги перекупщикам, они делают благое дело, позволяя спекулянтам немного подзаработать, а часть из заработанных компанией денег идёт на благотворительность.

Что касается мнения нескольких геймеров, опрошенных журналистом ресурса, то они не слишком рады действиям перекупщиков: согласно словам одного из энтузиастов, перекупщики попросту являются ещё одним звеном в цепи спекуляции.

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Действительно, стоимость продукции у спекулянтов ощутимо выше рекомендованных цен: так, ценник видеокарт серий GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000 может более чем в два раза превышать MSRP (о чём сообщалось ранее), а свежую консоль PlayStation 5 у перекупщиков можно приобрести только с переплатой в 50 % и выше.