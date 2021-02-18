Стали известны предварительные характеристики чипа Apple M1X — 12 ядерный CPU и 16-ядерный GPU
В конце прошлого года Apple явила миру новейший чип M1 собственной разработки, предназначенный стать основой для ряда новых устройств, принадлежащих к серии Mac, выпускаемый по 5-нм нормам и оснащённый 8-ядерным процессором, имеющим в своём распоряжении по 4 производительных и энергоэффективных ядра, именуемых Firestorm и Icestorm, а также 8-ядерным графическим процессором, однако уже через пару недель в сети появились данные о намерениях компании выпустить более производительный продукт через несколько месяцев, а уже сегодня стало известно о предварительных характеристиках нового чипа.
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Как сообщает сайт Wccftech, спецификации предстоящей новинки разместил на своих страницах известный ресурс CPU-Monkey: согласно представленным данным, чип Apple M1X будет производиться по 5-нм техпроцессу и получит процессор с 12 ядрами «на борту», 8 из которых будут представлять собой производительные ядра Firestorm, а остальные 4 — экономичные Icestorm. Утверждается, что максимальная частота CPU будет достигать значения в 3,2 ГГц, однако, судя по всему, это относится лишь к ядрам Firestorm.
Источник изображения: Wccftech
Графическому же процессору приписывается наличие 16 ядер и 256 исполнительных блоков, то есть вдвое больше по сравнению с GPU чипа Apple M1.
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Увеличение количества ядер не могло не оказать существенного влияния на уровень энергопотребления: по данным источника, номинальный уровень TDP составит 35 Вт с возможностью повышения до 45 Вт. В конечном итоге это может негативно повлиять на автономность мобильных устройств и вынудить к использованию более производительной системы охлаждения.
Ожидается, что дебют нового чипа Apple M1X состоится во втором квартале текущего года. Стоит учесть, что представленные спецификации являются предварительными и могут измениться.
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