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Представители нового поколения настольных процессоров Intel, принадлежащие к семейству Rocket Lake-S, продолжают с завидной регулярностью демонстрировать нам свои достижения: так, несколько часов назад Core i9-11900K и Core i7-11700K были протестированы в ряде игр и приложений, а уже сейчас, благодаря Twitter-боту BenchLeaks, у компьютерной общественности есть возможность оценить уровень производительности ещё одной новинки в тестовом пакете Geekbench 5.

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Источник изображения: Intel

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Исходя из представленной информации, десктопный процессор Intel Core i7-11700, имеющий в своём распоряжении 8 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 2,5/4,9 ГГц в базовом/турборежиме, в однопоточном подтесте смог заполучить 1718 баллов, а в многопоточной дисциплине набрал 9442 очка.

Если сравнить достижения Core i7-11700 с его оппонентом из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X, наделённого 8 ядрами/16 потоками с частотными характеристиками 3,8/4,7 ГГц, можно отметить, что в однопоточном состязании ещё не вышедшая новинка опережает модель «красной команды» в среднем на 1-3 %, а в многопотоке уже отстаёт на ощутимые 10-15 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

Стоит напомнить, что Core i7-11700 уже отметился в прайс-листах нескольких европейских магазинов — за него просят €336-354, в то время как за Ryzen 7 5800X в настоящий момент придётся отдать на 30-40 % больше.