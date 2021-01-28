Спекулянты заработали более 15 млн долларов на перепродаже видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30
Последние несколько месяцев на рынке графических решений для рядового геймера наблюдается крайне неприятная ситуация: вдобавок к внезапному росту курса ряда криптовалют активизировались и спекулянты, мгновенно скупающие видеокарты и перепродающие их с ощутимой наценкой. Инженер Майкл Дрисколл (Michael Driscoll), занимающийся обработкой данных, уже почти полгода следит за действиями перекупщиков на популярных онлайн-площадках eBay и StockX, собрав достаточно интересную статистику и проведя подробный анализ.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно отчёту специалиста, начиная с середины сентября 2020 года перекупщики смогли реализовать 49580 единиц графических адаптеров, принадлежащих к поколению Ampere, заработав около 15,2 млн долларов.
В связи с ростом тарифов в США с января текущего года цены графических адаптеров NVIDIA ощутимо увеличились: так, наиболее доступная модель в лице GeForce RTX 3060 Ti в начале января предлагалась спекулянтами за 160 % от рекомендованной стоимости, а за три последующие недели рост цены составил 210 % от MSRP, постепенно снизившись до 190 % к настоящему моменту.
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С видеокартой GeForce RTX 3080 сложилась похожая ситуация — прибавка к стоимости по сравнению с MSRP колебалась от 70 % на Рождество до 100 % к сегодняшнему дню (170-200 % от рекомендованной стоимости), в то время как для GeForce RTX 3070 начало года сложилось более удачно — переплата за данную модель достигла значения в 70 % (170 % от MSRP).
Что касается флагманской модели в лице GeForce RTX 3090, то её стоимость у спекулянтов за последний месяц практически не изменилась — за неё просят всего лишь ~140 % от MSRP. Специалист полагает, что это обусловлено тем фактом, что обеспеченные энтузиасты уже успели приобрести данный продукт, в то время как остальные ждут лучших времён.
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Источник изображения: Dev, Michael Driscoll
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К сожалению, производители графических адаптеров до сих пор не в состоянии справиться с ростом спроса со стороны компьютерного сообщества, поэтому такая ситуация может сохраняться ещё достаточно продолжительное время.
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