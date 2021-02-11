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С каждым годом завоёвывающая всё большую популярность технология трассировки лучей и популярная игра Super Mario 64, имеющая миллионы поклонников во всём мире, похоже, скоро встретятся: так, моддер под ником Darío в поте лица трудится над внедрением поддержки рейтрейсинга для игрового приложения, о чём сообщает ресурс Game Informer.

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Видеоигра Super Mario 64 впервые увидела свет в далёком 1996 году и завоевала большую популярность среди игрового сообщества, успев собрать немало поклонников за почти 15 лет существования, поэтому немудрено, что один из моддеров решил вдохнуть в игру новую жизнь, добавив трассировку лучей.

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Источник изображения: YouTube, Darío

Энтузиаст утверждает, что мод для Super Mario 64, приносящий поддержку рейтрейсинга, не будет нарушать чьих-либо авторских прав, а его распространение планируется в виде исходного кода. Кроме того, на своём YouTube-канале моддер делится с компьютерной общественностью парой минут игрового процесса на некоей видеокарте, которая, по словам энтузиаста, стоила ему целых $1500, что, без сомнения, намекает на использование GeForce RTX 3090.

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Сама компания, ответственная за разработку и выпуск данной видеокарты, также не оставила без внимания сей мод: официальный Twitter-канал NVIDIA отметился сообщением, в котором сообщается о большой заинтересованности к творению энтузиаста.

Источник изображения: Twitter, NVIDIA GeForce

Стоит отметить, что это не первый мод для Super Mario 64, в котором пытались добавить поддержку технологии трассировки лучей, однако работы других энтузиастов либо не были завершены, либо нарушали авторские права — остаётся надеяться, что данный мод не постигнет та же участь.