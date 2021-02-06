Стоимость Intel Core i9-10900 неуклонно падает — процессор обойдётся ощутимо дешевле Ryzen 7 5800X
Пока компьютерная общественность с замиранием сердца ожидает скорого дебюта настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, стоимость моделей текущего поколения неуклонно стремится вниз.
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Источник изображения: Intel
Так, настольный процессор Intel Core i9-10900, являющийся представителем семейства Comet Lake-S и имеющий в своём «арсенале» 10 ядер с технологией гиперпоточности и частотой 2,8/5,2 ГГц в базовом/максимальном режимах, в популярной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» теряет в цене уже которую неделю: в настоящий момент модель в OEM-исполнении можно приобрести за 37370 рублей, хотя ещё месяц назад её стоимость составляла 39250 рублей.
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Источник изображения: РЕГАРД
Источник изображения: HardPrice
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Если сравнить стоимость Core i9-10900 и его конкурента из стана AMD в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X, который в онлайн-магазине «РЕГАРД» возможно заполучить за 41400 рублей, можно отметить, что модель производства Intel, без сомнения, находится в выигрышном положении, оказываясь дешевле своего оппонента на 9,7 %.
Источник изображения: РЕГАРД
Таким образом, для геймеров, не желающих разбираться в премудростях оверклокинга, а приступить непосредственно к своей игровой практике, процессор Intel Core i9-10900 может стать желанной покупкой, в то время как энтузиасты, отдающие предпочтение ряду профессиональных и прикладных задач, вероятно, всё же обратят свой взор на Ryzen 7 5800X.
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