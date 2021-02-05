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В преддверии своего скорого дебюта серверные процессоры AMD EPYC третьего поколения продолжают то и дело появляться в базах данных популярных тестовых пакетов: так, сегодня одна из предстоящих новинок была замечена в бенчмарке Geekbench 5, о чём сообщил энтузиаст под ником Benchleaks.

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Источник изображения: AMD

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Согласно представленным данным, серверный процессор AMD EPYC 7543, наделённый 32 ядрами/64 потоками, работающими на базовой частоте 2,8 ГГц с повышением до 3,7 ГГц в максимальном режиме, и 256 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, в однопоточном состязании сумел завоевать 1418 баллов, а в многопоточной дисциплине добыл 28610 очков, обойдя пару своих конкурентов из стана Intel в лице Xeon Gold 6240R, каждый из которых обладает 24 ядрами/48 потоками с частотной формулой 2,4/4,0 ГГц, в среднем на 18,9 и 6,5 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

Стоит напомнить, что информация о предварительной стоимости ряда моделей серверных процессоров AMD EPYC третьего поколения уже успела появиться в сети: EPYC 7543 был оценён в $2709, что несколько дороже Xeon Gold 6240R, который можно приобрести на 7-9 % дешевле, однако стоит учесть, что для успешного противостояния модели «красной команды», судя по приведенному тесту, понадобится два таких процессора.