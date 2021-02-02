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Канадское подразделение Dell рассекретило стоимость и характеристики ряда процессоров AMD EPYC Milan

Предварительная стоимость новинок чуть выше по сравнению с предшественницами.
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Как известно, в скором будущем AMD явит миру очередное поколение своих серверных процессоров EPYC под кодовым именем Milan, однако канадское подразделение Dell решило не ждать сего знаменательного события, заранее рассекретив стоимость и некоторые технические характеристики новинок, сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на известного «сетевого информатора» momomo_us.

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Источник изображения: AMD

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Стоит напомнить, что серверные процессоры AMD EPYC третьего поколения будут основаны на новейшей архитектуре Zen 3, отличающейся рядом улучшений, в том числе ощутимым увеличением количества исполняемых инструкций за такт (IPC) по сравнению с прошлым поколением, а вот количество ядер/потоков останется прежним. Ожидается, что предстоящие новинки смогут похвастаться поддержкой PCIe версии 4.0 и восьмиканальной памяти типа DDR4, а их уровень TDP будет варьироваться в пределах 120-280 Вт.

Согласно представленным данным, EPYC 7763, располагающий 64 ядрами/128 потоками с базовой частотой 2,45 ГГц и 256 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а также отличающийся значением TDP в 280 Вт, оценён в $8185, что несколько выше стоимости его предшественника (+6,2 %) в лице EPYC 7H12, обладающего аналогичным количество ядер/потоков с частотой 2,6 ГГц в базовом режиме.

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EPYC 7713, наделённый теми же 64 ядрами и 128 потоками, но с базовой частотой 2,0 ГГц, и 256 Мбайт L3-кэша, характеризующийся уровнем TDP в 225 Вт, можно будет приобрести за $7215 — на 16,7 % дороже по сравнению с EPYC 7662, отличающимся идентичными характеристиками, за исключением принадлежности к архитектуре Zen 2.

Наиболее доступная из представленный моделей, EPYC 7543, получившая в своё распоряжение 32 ядра/64 потока, функционирующих на базовой частоте 2,8 ГГц, а также 256 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, предлагается за $2709, что на 11,7 % больше стоимости представителя прошлого поколения в лице 32-ядерного 64-поточного EPYC 7542, работающего на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме и наделённого всего лишь 128 Мбайт L3-кэша.

Необходимо отметить, что стоимость представленных моделей, вероятно, является предварительной, поэтому может подвергнуться коррекции в ближайшем будущем.

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