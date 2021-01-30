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Intel продолжает наращивать обороты на рынке графических решений: пару месяцев назад компания явила миру дискретный видеоадаптер Iris Xe Max, а несколько дней назад представила видеокарты для настольных ПК — Iris Xe. В основу новинок лёг графический чип DG1 с энергоэффективной микроархитектурой Xe-LP, поэтому на высокий уровень производительности новых моделей рассчитывать не стоит. Известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek), в руках которого оказалась одна из новинок, решил подробно её изучить, поделившись результатами своих изысканий с широкой общественностью.

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Стоит учесть, что исследуемый образец Intel DG1 имеет статус SDV и предназначается для нужд разработчиков, однако GPU продукта, производимого по 10-нм технологическому процессу SuperFin, основан на той же архитектуре Xe-LP, что и его «собратья», нацеленные на широкого потребителя. Кроме того, в распоряжении модели имеется 96 исполнительных блоков и 8 Гбайт видеопамяти типа LPDDR4 с частотой 2133 МГц, подсоединённой к 128-битной шине. Необходимо напомнить, что настольный вариант в лице Iris Xe наделён всего 80 исполнительными блоками и видеобуфером в 4 Гбайт.

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Согласно показаниям утилиты HwiNFO64, в режиме простоя чип DG1, функционирующий на частоте 600 МГц, потребляет около 4 Вт и нагревается до 30 °C, в то время как при полной нагрузке требуется уже ~20 Вт, при этом температура и максимальная частота GPU достигают значений 50 °C и 1550 МГц, что на 100 МГц ниже по сравнению с мобильным чипом Iris Xe Max.

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Сняв простенькую систему охлаждения, включающую в себя небольшой алюминиевый радиатор и 8-сантиметровый вентилятор с 9 лопастями, можно полюбоваться на печатную плату, на которой расположился в том числе графический процессор, питающийся от двух фаз и отличающийся сравнительно скромными размерами, а также четыре модуля памяти LPDDR4 производства Micron.

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Графический адаптер Intel DG1 снабжён тремя разъёмами DisplayPort и одним HDMI версии 2.1, однако заставить выводить их изображение оказалось нелёгким занятием, не увенчавшимся успехом — для подключения данного образца к монитору Intel рекомендует использовать соответствующий порт материнской платы.

Впрочем, проблемы на этом не заканчиваются: несмотря на то, что исследователь использовал совместимое оборудование, которое требует DG1 (как известно, десктопный видеоадаптер Iris Xe также функционирует лишь в содружестве ограниченного ряда процессоров и материнских плат от Intel) попытки измерить уровень производительности тестового экземпляра в пакетах AIDA64, 3DMark и ряде нетребовательных игровых приложений потерпели крах. Что конкретно стало причиной возникновения проблем, пока остаётся загадкой.

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Источник изображений: igor´sLAB

Если же судить по техническим параметрам представленной модели, то специалист полагает, что уровень производительности Intel DG1 SDV примерно равен достижениям видеокарты NVIDIA начального уровня в лице GeForce GT 1030.

Необходимо учесть, что в настоящий момент Intel лишь осторожно пробует свою новую архитектуру Xe в деле, «тренируясь» на офисных и мобильных системах, однако уже в обозримом будущем намерена явить миру целый ряд новых продуктов, в том числе игровых решений, основанных на микроархитектуре Xe-HPG.