Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько часов назад Intel явила миру свой первый дискретный графический адаптер Iris Xe с энергоэффективной архитектурой Xe-LP, предназначенный для офисных и домашних персональных компьютеров и официально поставляемый только в составе готовых систем. Естественно, ряд энтузиастов не отказался бы от тестирования новинки, однако далеко не все процессоры и материнские платы будут совместимы с графическим адаптером Iris Xe, сообщает ресурс Legit Reviews.

реклама

Источник изображения: VideoCardz, Intel

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Намереваясь получить одну из новинок для её последующего всестороннего тестирования, специалисты источника обратились с данным вопросом непосредственно к представителям Intel, на что получили ответ, который не слишком обрадует некоторых энтузиастов: так, дискретный видеоадаптер Iris Xe будет функционировать лишь в паре с настольными процессорами Intel 9-го и 10-го поколений, принадлежащими к семействам Coffee Lake-S Refresh и Comet Lake-S, а также сможет «подружиться» с материнскими платами, основанными на наборах системной логики H310C, B365, H410 и B460 только при наличии специальной версии BIOS.

Вполне возможно, что в будущем Intel может расширить список поддерживаемых CPU и системных плат, однако официальные поставки Iris Xe только в составе готовых ПК, вероятно, не слишком поспособствуют данному расширению.