Дискретные видеокарты Intel Iris Xe совместимы только с некоторыми CPU и платами — AMD в списке нет
Несколько часов назад Intel явила миру свой первый дискретный графический адаптер Iris Xe с энергоэффективной архитектурой Xe-LP, предназначенный для офисных и домашних персональных компьютеров и официально поставляемый только в составе готовых систем. Естественно, ряд энтузиастов не отказался бы от тестирования новинки, однако далеко не все процессоры и материнские платы будут совместимы с графическим адаптером Iris Xe, сообщает ресурс Legit Reviews.
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Источник изображения: VideoCardz, Intel
Намереваясь получить одну из новинок для её последующего всестороннего тестирования, специалисты источника обратились с данным вопросом непосредственно к представителям Intel, на что получили ответ, который не слишком обрадует некоторых энтузиастов: так, дискретный видеоадаптер Iris Xe будет функционировать лишь в паре с настольными процессорами Intel 9-го и 10-го поколений, принадлежащими к семействам Coffee Lake-S Refresh и Comet Lake-S, а также сможет «подружиться» с материнскими платами, основанными на наборах системной логики H310C, B365, H410 и B460 только при наличии специальной версии BIOS.
Вполне возможно, что в будущем Intel может расширить список поддерживаемых CPU и системных плат, однако официальные поставки Iris Xe только в составе готовых ПК, вероятно, не слишком поспособствуют данному расширению.
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