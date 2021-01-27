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Хотя до официального дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения осталось ещё несколько недель, новые модели продолжают с завидной регулярностью появляться в том или ином тестовом пакете: в этот раз одна из новинок была замечена в базе данных бенчмарка SiSoftware, о чём сообщает энтузиаст TUM_APISAK.

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Исходя из имеющихся данных, настольный процессор Intel Core i7-11700, наделённый 8 ядрами/16 потоками с частотной формулой 2,5/4,9 ГГц в базовом/максимальном режимах и 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, в разрезе общего уровня производительности (Overall Processor Score) смог получить общую оценку в 7.85 kPT, обойдя по данному показателю своего предшественника в лице Core i7-10700, имеющего в своём распоряжении аналогичное количество ядер/потоков, но функционирующих на частотах 2,9/4,8 ГГц, в среднем на 12,6 %.

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Источник изображения: SiSoftware

Если же сравнить достижения Core i7-11700 с его оппонентом из стана AMD в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X, то преимущество явно не в пользу новинки: представитель семейства Rocket Lake-S уступает своему противнику около 29,0 %.

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Необходимо напомнить, что дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения, судя по имеющейся информации, состоится не ранее второй половины марта.