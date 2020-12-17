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6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech

Кроме того, в разрезе стоимости новинка также выигрывает.
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С появлением нового поколения настольных процессоров AMD, получивших новейшую архитектуру Zen 3, многие обладатели теперь уже устаревших моделей задались резонным вопросом, стоит ли менять свой старый CPU на новый, однако некоторых потенциальных покупателей останавливает несколько возросшая стоимость новинок по сравнению с их предшественницами. Ресурс Jarrod'sTech, также заинтересовавшись данным вопросом, продолжает сравнивать процессоры разных поколений в разрезе их уровня производительности и целесообразности покупки.

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На сей раз специалисты источник решили «столкнуть лбами» модели из одной ценовой категории — недавно дебютировавший Ryzen 5 5600X и хорошо зарекомендовавший себя Ryzen 7 3700X. Стоит заметить, что CPU прошлого поколения имеет в своём распоряжении целых 8 ядер/16 потоков, функционирующих на частоте 3,6/4,4 ГГц в базовом/максимальном режимах, в то время как представитель архитектуры Zen 3 получил всего 6 ядер с поддержкой SMT и частотной формулой 3,7/4,7 ГГц.

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Помимо вышеназванных процессоров тестовая система включала в себя системную плату ASRock X570 Taichi, графический адаптер MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO, а также оперативную память DDR4-3200 (CL14) общим объёмом 32 Гбайт.

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Результаты тестирования в ряде приложений наглядно демонстрируют преимущество Ryzen 5 5600X в однопоточных задачах, однако два дополнительных ядра помогают Ryzen 7 3700X добиться преимущества в тестах, способных нагрузить все ядра/потоки: наиболее успешно CPU прошлого поколения показал себя в шифровании посредством VeraCrypt (33,85-34,3 %), в рендеринге при помощи Blender (15,08-17,22 %), а также в кодировании с использованием Handbrake (16,15 %).

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Разгон до 4,3 ГГц помог Ryzen 7 3700X несколько улучшить результат в Blender (15,78-19,95 %) по сравнению с достижениями Ryzen 5 5600X, функционировавшим на частоте 4,7 ГГц, однако разрыв в ряде других задач ощутимо сократился.

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Что касается игровой производительности, то новинка является безоговорочным лидером по сравнению со своим предшественником, опережая представителя архитектуры Zen 2 в ряде популярных игр в среднем на 19,71, 9,96 и 2,59 % в разрешениях 1080p, 1440p и 4K соответственно, что позволяет Ryzen 5 5600X демонстрировать более выгодное значение в разрезе показателя цена/производительность.

Источник изображений: YouTube, Jarrod'sTech

Подводя итог сравнительного тестирования, можно отметить что не так давно дебютировавший Ryzen 5 5600X может заинтересовать геймеров достаточно высоким уровнем игровой производительности по сравнению с Ryzen 7 3700X, что на фоне меньшей стоимости ($300 против $325) может стать решающим фактором при выборе CPU, однако в большинстве прикладных задач модель прошлого поколения, обладающая бо́льшим количеством ядер, выглядит более предпочтительно.

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