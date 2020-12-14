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Настольный процессор Intel Core i5-11400 продемонстрировал свои возможности в бенчмарке SiSoftware

Новинка опережает своего предшественника, но ощутимо уступает сопернику из стана AMD.
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В первом квартале следующего года Intel намерена представить на суд компьютерной общественности новое поколение своих настольных процессоров, получивших кодовое имя Rocket Lake-S, поэтому неудивительно, что новинки всё чаще появляются в новостных материалах, а сегодня, к радости энтузиастов, одна из новых моделей была протестирована в популярном бенчмарке SiSoftware, о чём и сообщает известный энтузиаст TUM_APISAK.

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Согласно записи в базе данных тестового пакета, настольный процессор Intel Core i5-11400 получил в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии гиперпоточности, функционирующих на частоте 2,6 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,4 ГГц в максимальном. В дуэте с новой моделью «трудилась» материнская плата на базе набора системной логики H510.

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Источник изображения: SiSoftware

В мультимедийном тесте процессора новинка продемонстрировала результат в 646.07 Mpix/s, превзойдя своего предшественника в лице 6-ядерного 12-поточного Core i5-10400 (2,9/4,3 ГГц) в среднем на 13,1 %.

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Если же сравнить достижения Core i5-11400 с результатами его соперника из стана AMD в лице Ryzen 5 5600X, имеющего в своём распоряжении те же 6 ядер/12 потоков с частотной формулой 3,7/4,6 ГГц, то преимущество явно не на стороне модели Intel: процессор «красной команды» опережает своего оппонента на 38,6 %.

Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», дебют десктопных процессоров Intel 11-го поколения может состояться уже совсем скоро, а именно в январе-февраля следующего года.

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