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Производители графических адаптеров продолжают радовать компьютерное сообщество своими новыми продуктами: на сей раз «нарушителем спокойствия» стала компания XFX, представившая свою топовую модель Radeon RX 6900 XT Speedster MERC 319.

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Новинка получила оригинальный дизайн и производительную систему охлаждения, снабжённую массивным радиатором и тремя вентиляторами с двойным шарикоподшипником, а также металлическую заднюю пластину с гравировкой и вырезом для лучшего вывода нагретого воздуха.

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Видеокарта XFX Radeon RX 6900 XT Speedster MERC 319 основана на графическом процессоре Navi 21 с архитектурой RDNA 2, который наделён 5120 потоковыми процессорами и может похвастаться частотной формулой 1925/2105/2340 МГц в базовом/игровом/максимальном режимах. Кроме того, новая модель получила 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой 16 ГГц, и 256-битную шину.

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Источник изображений: XFX

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Для вывода изображения предназначены два разъёма DisplayPort 1.4 и по одному HDMI 2.1 и USB Type-C, а за обеспечение дополнительного питания отвечают два 8-контактных коннектора. При этом производитель рекомендует использовать как минимум 850-ваттный блок питания.