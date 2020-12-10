Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
Несколько часов назад состоялось одно из самых знаменательных событий в игровой индустрии за текущий год — после восьми с небольшим лет ожиданий геймеры наконец-то могут насладиться игровым процессом Cyberpunk 2077. Добавилось работёнки и специалистам по тестированию «железа»: ряд ресурсов продемонстрировал уровень производительности новых видеокарт в разных режимах, однако исследователи сайта PC Games Hardware (PCGH) решили не ограничиваться только лишь графическими адаптерами, изучив и возможности масштабирования новой игры с повышением количества ядер CPU.
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Согласно результатам тестов, наилучшее качество игрового процесса смогут обеспечить флагманские процессора Intel и AMD, причём разогнанный Core i9-10900K (5,2 ГГц, 4,9 ГГц Cache) в паре с оперативной памятью DDR4-4400 немного опережает дуэт из своего оппонента в лице Ryzen 9 5950X, также получившего прибавку к частоте (PBO+500), и ОЗУ DDR4-3800 (CL14, 1T) – по среднему показателю кадровой частоты преимущество составляет 2,2 %.
Впрочем, при стандартных условиях уже топовая модель «красной команды» совместно с двумя модулями оперативной памяти DDR4-3200 оказывается чуть впереди, обгоняя своего соперника, функционирующего вместе с парой модулей ОЗУ DDR4-2933, на 0,5 %.
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Немного худший уровень производительности демонстрирует Ryzen 9 5900X в паре с DDR4-3200, отставая от своего старшего «собрата» на 1,4 %, что не мешает ему обгонять своего конкурента из стана Intel в лице Core i7-10700K на 7,7 %, который, в свою очередь, берёт верх над Ryzen 7 5800X, опережая 8-ядерную 16-поточную модель от AMD на 3,9 %.
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Что касается 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 5600X, то он уступает Core i5-10600K, наделённому аналогичным количеством ядер/потоков, около 5,7 %, находясь на уровне Core i5-10400F.
Говоря о процессорах прошлых поколений Intel и AMD, можно отметить их ощутимое отставание от более новых моделей.
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Не менее интересна и разница в уровне производительности между CPU одного поколения в разрезе количества ядер: так, 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 5900X опережает своего 6-ядерного 12-поточного «соплеменника» в лице Ryzen 5 5600X на 32,2 %, а Core i9-10900K, имеющий в своём распоряжении 10 ядер/20 потоков, оказывается быстрее Core i5-10600K с 6 ядрами/12 потоками «на борту» на 24,0 %.
Диаграмма времени вывода кадра также наглядно демонстрирует ощутимые «всплески» не только для 4-ядерного Ryzen 3 3300X, но и для его «сотоварищей» с бо́льшим количеством ядер.
Источник изображений: PC Games Hardware
Стоит учесть, что все процессоры тестировались в дуэте с флагманской видеокартой Asus GeForce RTX 3090 ROG Strix OC.
Таким образом, игра Cyberpunk 2077 выдвигает достаточно высокие требования к количеству ядер CPU и способна нагрузить даже флагманские модели Intel и AMD, поэтому для требовательных геймеров, до сих пор раздумывающих над целесообразностью покупки процессоров с количеством ядер от 10 и выше, возможно, это станет решающим фактором.
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