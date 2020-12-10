Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH

Игра требовательна к количеству ядер CPU.
[ ] для раздела Блоги
10
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 с огромной скидкой
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько часов назад состоялось одно из самых знаменательных событий в игровой индустрии за текущий год — после восьми с небольшим лет ожиданий геймеры наконец-то могут насладиться игровым процессом Cyberpunk 2077. Добавилось работёнки и специалистам по тестированию «железа»: ряд ресурсов продемонстрировал уровень производительности новых видеокарт в разных режимах, однако исследователи сайта PC Games Hardware (PCGH) решили не ограничиваться только лишь графическими адаптерами, изучив и возможности масштабирования новой игры с повышением количества ядер CPU.

реклама

Согласно результатам тестов, наилучшее качество игрового процесса смогут обеспечить флагманские процессора Intel и AMD, причём разогнанный Core i9-10900K (5,2 ГГц, 4,9 ГГц Cache) в паре с оперативной памятью DDR4-4400 немного опережает дуэт из своего оппонента в лице Ryzen 9 5950X, также получившего прибавку к частоте (PBO+500), и ОЗУ DDR4-3800 (CL14, 1T) – по среднему показателю кадровой частоты преимущество составляет 2,2 %.

анонсы и реклама
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Регард: 2080 Super дешевле чем когда-либо
Мультиварка Polaris со скидкой 40% в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Впрочем, при стандартных условиях уже топовая модель «красной команды» совместно с двумя модулями оперативной памяти DDR4-3200 оказывается чуть впереди, обгоняя своего соперника, функционирующего вместе с парой модулей ОЗУ DDR4-2933, на 0,5 %.

реклама

Немного худший уровень производительности демонстрирует Ryzen 9 5900X в паре с DDR4-3200, отставая от своего старшего «собрата» на 1,4 %, что не мешает ему обгонять своего конкурента из стана Intel в лице Core i7-10700K на 7,7 %, который, в свою очередь, берёт верх над Ryzen 7 5800X, опережая 8-ядерную 16-поточную модель от AMD на 3,9 %.

реклама

Что касается 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 5600X, то он уступает Core i5-10600K, наделённому аналогичным количеством ядер/потоков, около 5,7 %, находясь на уровне Core i5-10400F.

Говоря о процессорах прошлых поколений Intel и AMD, можно отметить их ощутимое отставание от более новых моделей.

реклама

Не менее интересна и разница в уровне производительности между CPU одного поколения в разрезе количества ядер: так, 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 5900X опережает своего 6-ядерного 12-поточного «соплеменника» в лице Ryzen 5 5600X на 32,2 %, а Core i9-10900K, имеющий в своём распоряжении 10 ядер/20 потоков, оказывается быстрее Core i5-10600K с 6 ядрами/12 потоками «на борту» на 24,0 %.

Диаграмма времени вывода кадра также наглядно демонстрирует ощутимые «всплески» не только для 4-ядерного Ryzen 3 3300X, но и для его «сотоварищей» с бо́льшим количеством ядер.

Источник изображений: PC Games Hardware

Стоит учесть, что все процессоры тестировались в дуэте с флагманской видеокартой Asus GeForce RTX 3090 ROG Strix OC.

Таким образом, игра Cyberpunk 2077 выдвигает достаточно высокие требования к количеству ядер CPU и способна нагрузить даже флагманские модели Intel и AMD, поэтому для требовательных геймеров, до сих пор раздумывающих над целесообразностью покупки процессоров с количеством ядер от 10 и выше, возможно, это станет решающим фактором.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel cyberpunk 2077
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Immortals: Fenyx Rising — рецензия
5
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
30
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
4

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 74
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
3
Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
22
Xiaomi завершила жизненный цикл 7 актуальных смартфонов – названия и официальные причины
5
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
29
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
14
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
67
AMD остановила производство эталонных моделей Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800 – ожидается дефицит
15
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
85
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
30
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
55
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
89
Intel прекращает производство Core i9-9900K и других процессоров 9-го поколения – цены могут вырасти
12
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
36
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
33
В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020
+
NVIDIA подтвердила плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 – GeForce RTX 3090@60fps + RTX-ON только в 2К
20
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
73
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 Гбайт и GeForce RTX 3050 замечены в драйверах HP
13
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
9
Разработчики Horizon: Zero Dawn выпустили очередной пакет исправлений для PC-версии
30

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
87
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
18
Не "киберпанковый" Cyberpunk
58
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
41
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
31
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
5
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17

Сейчас обсуждают

rogi
21:29
ну куда нам до Маска то :)
SpaceX провели успешные огневые испытания Starship SN8, но прототип взорвался
Vaishlya
21:27
Потому-что тест не актуальный
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
Михаил Невский
21:27
Это Ты сам петух конченный. 80% русских и так без мозга выбирают себе диктатора (и олигархов в придачу) но ты из них знатно отличился.
Илон Маск объяснил свой переезд в Техас производственной необходимостью
tvojemale
21:27
Куда уж хуже, ПС4 против 1063)
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
Рональдо
21:26
от 3080 это всего две что ли? шутник
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
hroft57
21:26
Почему на первом скрине в линпаке невязка разная? Это не стабильная система
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
Рональдо
21:25
так при чем тут ПК? просто рукожопы
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
Dmitry Mitry
21:24
На ракетном двигателе до Марса по прямой лететь недели две в момент наибольшего сближения. Проблема только, что на торможение топлива уже не останется, не говоря уж про обратный взлет. Сейчас ракеты н...
SpaceX провели успешные огневые испытания Starship SN8, но прототип взорвался
Adam01
21:24
FX8370(8ядер) не смог обогнать 4 ядра i5 4670 Где п о т а н ц е в а л амд?
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
Иванов Иван
21:23
интересно а в 2к я увижу разницу между 9900к и 10900к?
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем