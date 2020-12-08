Radeon RX 6900 XT ощутимо уступает GeForce RTX 3090 и RTX 3080 в рейтрейсинге — тест TechPowerUp
Сегодня недостающий элемент в пазле из трёх представленных несколько недель назад представительниц архитектуры RDNA 2 наконец-то появился на полках магазинов и в обзорах ряда ресурсов — на сцену вышла флагманская видеокарта AMD в лице Radeon RX 6900 XT. Специалисты сайта TechPowerUp в числе первых всесторонне изучили топовую модель, не забыв поделиться итоговыми результатами своих изысканий с широкой общественностью.
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Итак, видеокарта Radeon RX 6900 XT находится на вершине новой серии потребительских моделей AMD и основана на графическом процессоре Navi 21, способном увеличивать свою частоту до 2250 МГц, наделённом 80 вычислительными блоками и аналогичным количеством Ray Accelerators, отвечающих на аппаратную поддержку трассировки лучей, а также имеющем в своём распоряжении 128 блоков растровых операций. Как и её младшие «соплеменницы», новинка получила 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц, а также шину в 256 бит и 128 Мбайт Infinity Cache.
Тестовая платформа включала в себя десктопный процессор Intel Core i9-9900K (5 ГГц), системную плату Z390 DARK производства EVGA, а также ОЗУ DDR4-4000 (19-23-23-42) от Thermaltake. Кроме того, для активации технологии Smart Access Memory использовался процессор Ryzen 9 5900x в дуэте с оперативной памятью DDR4-3800.
Взглянув на графики, иллюстрирующие итоговый уровень производительности видеоадаптеров в более чем паре десятков игровых приложений, можно отметить, что в разрешении 1080p разрыв между Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3080 составляет 1 %, а RTX 3090 быстрее своей конкурентки на 5 %, в то время как в 2K и 4K флагман AMD оказывается впереди предтоповой модели NVIDIA на 1-2 %, однако топовая видеокарта «зелёной команды» по-прежнему опережает свою соперницу (на 6-8 %).
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Активация технологии Smart Access Memory (SAM) помогает исправить ситуацию, позволяя Radeon RX 6900 XT вырваться в лидеры в разрешении 1080p, приблизиться почти вплотную к RTX 3090 в 2K, а также сократить разрыв на пару процентов в 4K.
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А вот уровень производительности при использовании трассировки лучей падает весьма ощутимо: так, в известной игре Metro Exodus топовая видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT серьёзно уступает не только своей флагманской сопернице из стана NVIDIA, GeForce RTX 3090, но и её предтоповой «соплеменнице» в лице RTX 3080, а в тайтле Control отстаёт даже от RTX 3070.
Источник изображений: TechPowerUp
При разгоне новинки специалистам источника удалось добиться максимального значения в 2810 МГц для чипа и 2150 МГц для памяти, а средний показатель частоты GPU составил 2434 МГц.
Таким образом, AMD вновь вернулась в «высшую лигу», выпустив флагманский продукт, который может на равных тягаться с топовым графическим решением NVIDIA, что при рекомендованной стоимости в $999 (против $1499 для GeForce RTX 3090) может стать решающим фактором.
Впрочем, без ложки дёгтя тоже не обошлось: уровень производительности Radeon RX 6900 XT при активации трассировки лучей оставляет желать лучшего, поэтому любители наблюдать красоты рейтрейсинга, вероятно, будут разочарованы.
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