Нехватка чипов памяти GDDR6 стала одной из причин дефицита видеокарт AMD и NVIDIA
Дебют новых графических продуктов NVIDIA и AMD сопровождался острой нехваткой новинок в магазинах и на сайтах ритейлеров, в результате чего многие потенциальные покупатели либо до сих пор не смогли приобрести желаемую модель, либо добывали её «с боем».
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Несколько недель назад представители NVIDIA отметили, что спрос на их видеоадаптеры чрезвычайно велик, поэтому компания просто не справляется с его удовлетворением, а совсем недавно к этому добавились ещё и проблемы с нехваткой пластин, подложек и ряда других компонентов.
Как оказалось, список перечисленных выше проблем не является полным: так, ресурс VideoCardz со ссылкой на французский сайт Cowcotland сообщает, что с поставками памяти типа GDDR6 также наблюдаются некоторые трудности.
Источник изображения: VideoCardz
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Несомненно, возросший объём видеобуфера ряда новых моделей NVIDIA и AMD стал вызовом для производителей чипов памяти, которые, судя по всему, также оказались не совсем готовы. Согласно данным источника, для решения проблем с поставками памяти потребуется несколько недель — до февраля следующего года ситуация вряд ли улучшится.
Кроме того, ресурс отмечает, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080, для производства которых используется память типа GDDR6X, оказались в выигрышном положении, в то время как RTX 3070, RTX 3060 Ti и вся линейка AMD Radeon RX 6000 приняли удар на себя.
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