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Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome

Флагман новой линейки получит только 8 ядер/16 потоков.
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Похоже, недавний дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 заставил специалистов Intel в спешном порядке готовить ответный ход, по крайней мере, на это намекает ряд данных, полученных из нескольких источников, в том числе со страниц азиатского ресурса ITHome.

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Источник изображения: Intel

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Как утверждает источник, дебют десктопных процессоров Intel 11-го поколения, известных под кодовым именем Rocket Lake-S, состоится уже через несколько месяцев, а именно в первой половине февраля, а пару на прилавках магазинов им составят материнские платы на основе топового набора системной логики Z590, в то время как доступные продукты на базе чипсета B560 появятся не ранее апреля. Стоит напомнить, что несколько дней назад похожей информацией поделился с сообществом один из инсайдеров.

Ресурс сообщает, что в основу настольных процессоров Intel Rocket Lake-S ляжет новая архитектура Cypress Cove, отличающаяся ощутимым приростом IPC по сравнению со Skylake. Помимо этого, новинки получат графическую подсистему Gen12 с архитектурой Intel Xe-LP, а также обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe 4.0.

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Кроме того, источник напоминает широкой общественности о предполагаемых характеристиках новых моделей: так, флагманский Core i9-11900K будет наделён 8 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности, функционирующими на максимальных частотах 5,3/4,8 ГГц при активности одного/всех ядер, Core i7-11700K получит аналогичное количество ядер/потоков (8/16), но несколько сниженные максимальные значения частот — 5,0/4,6 ГГц, в то время как Core i5-11600K и Core i5-11400 будут располагать 6 ядрами/12 потоками с частотными формулами 4,9/4,7 ГГц и 4,4/4,2 ГГц соответственно.

Несомненно, Intel намерена вернуть себе лидерство как минимум в игровом сегменте, подвинув с лидирующих позиций представителей AMD с архитектурой Zen 3, а вот получится ли у «синей команды» данный трюк, пока остаётся загадкой.

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