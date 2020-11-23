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На фоне недавнего дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 информации об их будущих соперниках из стана Intel становится всё больше: на сей раз «глашатаем синей команды» стал ресурс Wccftech, в распоряжении которого оказались некоторые подробности, подтверждающие часть уже известных ранее данных.

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Источник изображения: Intel

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Согласно информации источника, настольные процессоры Intel 11-го поколения, известные под кодовым именем Rocket Lake-S, действительно дебютируют в первом квартале следующего года, а именно в марте. Кроме того, совместимость с материнскими платами на основе чипсета Z490 сохранится, в то время как поддержка интерфейса PCIe 4.0 таким дуэтом пока под вопросом.

Стоит напомнить, что процессоры Intel Rocket Lake-S будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу, а в их основу ляжет новая архитектура Cypress Cove, характеризующаяся двузначным приростом количеством исполняемых инструкций за такт (IPC).

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Кроме того, новинки смогут похвастаться наличием двадцати линий PCIe версии 4.0, четыре из которых будут зарезервированы для нужд SSD-накопителей, а также поддержкой DDR4-3200, USB 3.2 Gen 2x2 и графикой Intel Xe, перекочевавшей из продуктов семейства Tiger Lake и отличающейся ощутимым увеличением производительности по сравнению с Gen9 – до 50 %.

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Источник изображений: Wccftech

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А вот количеством ядер процессоры Intel 11-го поколения блеснуть не смогут — ожидается, что флагманские продукты Rocket lake-S будут 8-ядерными. Что касается частотного потенциала, то, судя по имеющимся данным, новинки смогут без проблем преодолеть планку в 5 ГГц.

Несомненно, в начале весны Intel попытается вернуть себе лидерство в игровом сегменте, однако получится ли процессорному гиганту взять верх над продуктами AMD с архитектурой Zen 3, пока остаётся загадкой.