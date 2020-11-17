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Сегодня Intel рассекретила подробности об уровне производительности и характеристиках своих серверных процессоров Xeon Scalable третьего поколения, известных под кодовым именем Ice Lake-SP, а ресурс Wccftech поделился данной информацией с широкой общественностью.

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Как известно, в основе серверных процессоров Intel Ice Lake-SP лежат 10-нм ядра с микроархитектурой Sunny Cove, которая, по заверениям компании, выгодно отличается от предшественников ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC) – 18 % по сравнению с архитектурой Skylake.

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Кроме того, новые продукты могут похвастаться поддержкой интерфейса PCIe 4.0, лучшим показателем производительности в разрезе одного ядра, восьмиканальным контроллером памяти DDR4-3200, а также рядом других улучшений.

Чтобы продемонстрировать достижения новой линейки серверных процессоров, Intel решила столкнуть их «лбами» с прямыми конкурентами из стана AMD: одна из тестируемых систем включала в себя 2 процессора Xeon Scalable третьего поколения с частотой 2,2 ГГц, каждый из которых имел в своём распоряжении 32 ядра, в то время как нода оппонентов получила парочку 64-ядерных EPYC 7742 (2,25 ГГц). В паре с процессорами работала оперативная память DDR4-3200.

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Согласно «замерам» специалистов Intel, в приложениях LAMMPS и NAMD STMV преимущество CPU «синей команды» составило 20 %, в то время как в бенчмарке Monte Carlo отрыв достиг значения в 30 %.

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Источник изображений: Wccftech

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Стоит заметить, что вышеназванные тесты используют набор команд AVX-512, поддержкой которых могут похвастаться лишь продукты Intel, поэтому такой разрыв в уровне производительности в данных задачах не вызывает особого удивления.

Что касается общей эффективности, то возможность 32-ядерных процессоров Intel противостоять их 64-ядерным конкурентам из стана AMD вызывает некоторые сомнения, тем более что в скором времени «красная команда» намерена представить новое поколение своих серверных процессоров EPYC, основанных на архитектуре Zen 3.