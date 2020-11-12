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Пока настольные процессоры AMD серии Ryzen 5000 всецело завладели умами компьютерного сообщества, информация о продуктах Intel робко пробивается в новостные ленты: на сей раз инсайдерские данные поступают со страницы Twitter-аккаунта CapFrameX.

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Источник изображения: Intel

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Как утверждает источник, модель Intel 11-го поколения, принадлежащая к семейству Rocket Lake, в однопоточной дисциплине популярного тестового пакета Cinebench R20 способна набрать 655 баллов, в то время как не так давно дебютировавший представитель архитектуры Zen 3 в лице AMD Ryzen 9 5950X демонстрирует результат в 649 очков — всего на 1 % меньше своего будущего оппонента.

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Источник изображения: Twitter, CapFrameX

Если же сравнить достижения ещё не вышедшей новинки с результатом флагманского Core i9-10900K, то прирост действительно ощутим: новая модель обходит своего предшественника на 23 %.

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К сожалению, конкретная модель процессора Intel не называется, однако источник упоминает о частоте CPU – утверждается, что она составляла 5,5 ГГц, о чём несколько недель назад уже упоминалось в одной из «утечек».

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel Rocket Lake-S будут производиться по 14-нм технологическому процессу, но в их основу ляжет новая архитектура Cypress Cove, которая позволит достичь значительного увеличения количества исполняемых инструкций за такт (IPC) — говорится о двузначных числах.

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А вот количеством ядер новые модели вряд ли кого-то удивят — топовые CPU получат всего лишь 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, что на фоне 10-ядерных предшественников семейства Comet Lake-S выглядит несколько обескураживающе.

Кроме того, новинки смогут рассчитывать на графическую подсистему с архитектурой Xe, позаимствованную у процессоров Tiger Lake, а также смогут похвастаться поддержкой DDR4-3200 и наличием двадцати линий PCIe 4.0, четыре из которых, судя по всему, будут отведены SSD-накопителям.

Анонс десктопных процессоров Intel Rocket Lake-S, равно как и материнских плат на базе чипсетов 500-й серии, запланирован на первый квартал следующего года.