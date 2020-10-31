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Пару дней назад серия игр Watch Dogs пополнилась новой частью, получившей название Watch Dogs: Legion. Релиз тайтла состоялся при участии NVIDIA, поэтому поддержке технологий трассировки лучей и DLSS было уделено особое внимание. Игра предъявляет достаточно высокие запросы для систем требовательных геймеров, поэтому специалисты ресурса Guru3D решили досконально разобраться в этом вопросе, протестировав более двух десятков современных моделей видеокарт.

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Кроме того, тестовая система включала в себя процессор Intel Core i9-9900K, материнскую плату Z390 Taichi Ultimate от ASRock, а также 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR4 с эффективной частотой 3200 МГц (CL16).

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Тесты в разрешении 1920x1080 и очень высоких настройках качества (Very High) продемонстрировали достаточно низкий порог вхождения: так, обеспечить комфортные 60 fps и выше может даже NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX Vega 56. При повышении настроек до пресета «Ultra» справиться смогли модели, начиная с RTX 2070 и RX 5700.

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Повышение разрешения до 2560x1440 при использовании пресета «Very high» позволило лишь GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 стать «входным билетом» в мир беспроблемного гейминга, в то время как в Ultra-качестве обеспечить комфортное прохождение могут лишь модели от NVIDIA, список которых начинается с RTX 2080.

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Что касается игрового процесса в разрешения 4K, то при использовании очень высоких настроек графики обеспечить кадровую частоту выше значения в 60 к/с в состоянии только GeForce RTX 3090 и RTX 3080, в то время как требовательным геймерам, предпочитающим наблюдать изображение в Ultra-качестве, необходимо располагать GeForce RTX 3090 — только эта модель способна обеспечить качественное прохождение Watch Dogs: Legion в 4K.

Источник изображений: Guru3D

Таким образом, тем игрокам, которые несколько стеснены в средствах, придётся использовать более «щадящие» настройки графики или играть при более низких разрешениях, в то время как для требовательных геймеров остаётся единственный выбор — GeForce RTX 3090. Впрочем, скорый дебют видеоадаптеров AMD серии Radeon RX 6000 может добавить в этот список ещё одну или даже парочку моделей.