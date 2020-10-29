На официальном YouTube-канале графических ускорителей NVIDIA GeForce появился «запускающий» видеоролик Watch Dogs Legion, всё внимание в котором уделено отражениям с трассировкой лучей и технологии DLSS. Что и говорить, выглядит очень красиво и технологично: к слову, вчера журналисты отдельно отмечали графический аспект игры, максимально передающий атмосферу проекта и позволяющий полюбоваться красотами Лондона.

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До выхода Watch Dogs Legion остались считанные часы; на PC игра распространяется через Epic Games Store и Ubisoft Store.