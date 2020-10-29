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Релизный трейлер Watch Dogs Legion посвятили трассировке лучей

Оно и понятно — опубликовала-то его NVIDIA.
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На официальном YouTube-канале графических ускорителей NVIDIA GeForce появился «запускающий» видеоролик Watch Dogs Legion, всё внимание в котором уделено отражениям с трассировкой лучей и технологии DLSS. Что и говорить, выглядит очень красиво и технологично: к слову, вчера журналисты отдельно отмечали графический аспект игры, максимально передающий атмосферу проекта и позволяющий полюбоваться красотами Лондона.

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До выхода Watch Dogs Legion остались считанные часы; на PC игра распространяется через Epic Games Store и Ubisoft Store.

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Сейчас обсуждают

Алексей Соснов
17:21
Главное, когда они дома есть.
Релизный трейлер Watch Dogs Legion посвятили трассировке лучей
Farid Kovalenko
17:20
2080ти нету? или 3080? или 3090? У нас в украине много где есть.
Релизный трейлер Watch Dogs Legion посвятили трассировке лучей
allbuks
17:20
откуда скрины то? с Ютуба?
Технология трассировки лучей Ray Accelerator от AMD почти незаметна в новых играх Godfal и Dirt 5
krestover
17:19
В России закончился дефицит видеокарт RTX 3090? Да просто у людей закончились деньги..........
В России закончился дефицит видеокарт GeForce RTX 3090
Сергей Vorvort
17:18
Почитай релиз ноут на последний драйвер Nvidia, лол! Зелень уже давно имеет худший софт. Из свежака - вылеты на Вулкане в Baldurs Gate 3 на лучезарных огрызках Хуанга...
В России закончился дефицит видеокарт GeForce RTX 3090
t-dirt
17:17
а ещё порт рояль, баундари, неон нуар, и прочее.
Результаты тестирования трёх моделей AMD Radeon RX 6000 на одном графике
Dimkovski86
17:14
Лучики есть, - карт в магазинах нет
Релизный трейлер Watch Dogs Legion посвятили трассировке лучей
Alexshanghai IntelAmdov
17:14
покупать видяху за 1000-2000 баксов что бы играть в говно игры которые штампуют последние лет 10 надо быть отбитым на всю башку)))
В России закончился дефицит видеокарт GeForce RTX 3090
Miki_Sambrero
17:14
В какую игру играть на карте за 170твс? Назовите мне. В говнопорт с убогой пс4, или доту.
В России закончился дефицит видеокарт GeForce RTX 3090
ахахах
17:13
мощь нужна у карт в несколько раз больше для расщёта лучей-они оба дурят там
Технология трассировки лучей Ray Accelerator от AMD почти незаметна в новых играх Godfal и Dirt 5
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