AMD Ryzen 5 5600X оказался чуть производительнее Intel Core i9-9900K — SiSoftware
На фоне скорого дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 5000 специалисты SiSoftware решили не ограничиваться обзором 8-ядерной 16-поточной модели Ryzen 7 5800X, проанализировав и уровень производительности её младшей «соплеменницы» — Ryzen 5 5600X.
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Источник изображения: AMD
Как известно, новинка получила в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии SMT, функционирующих на частоте 3,7/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах. В качестве соперников для новинки были выбраны 6-ядерный 12-поточный представитель поколения Matisse в лице Ryzen 5 3600X с частотной формулой 3,8/4,4 ГГц и CPU конкурирующей стороны, Core i9-9900K, наделённый 8 ядрами/16 потоками с частотой 3,6/5,0 ГГц, а также 6-ядерный 12-поточный Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц).
Учтя достижения представленных моделей в ряде дисциплин, входящих в тестовый пакет SiSoftware, специалисты ресурса представили итоговые результаты: так, новый CPU оказался не только производительнее своего предшественника, но и чуть обогнал модель от Intel, имеющую в своём распоряжении большее количество ядер/потоков — преимущество Ryzen 5 5600X над Ryzen 5 3600X и Core i9-9900K составило 16 и 1 % соответственно.
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Что касается противостояния между новым продуктом «красной команды» и Core i7-8700K, то новинка была быстрее на 26 %.
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Источник изображения: SiSoftware
Естественно, результаты в конкретном тестовом пакете могут не отражать всей картины целиком, поэтому для более точного анализа стоит дождаться официального дебюта десктопных процессоров Ryzen 5000, намеченного на 5 ноября.
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