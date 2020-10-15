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Буквально вчера в сети появилась информация о технических характеристиках графических процессоров Intel DG2 с архитектурой Xe, которые найдут своё призвание в мобильных системах, а сегодня, благодаря информации инсайдера под ником Raichu, стали известны некоторые подробности касательно одного из топовых графических продуктов «синей команды».

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Так, модификация видеоадаптера Intel Discrete Graphics 2 (DG2), располагающая 512 исполнительными блоками и памятью типа GDDR6 с 256-битной шиной, сможет конкурировать с мобильным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER – по словам энтузиаста, уровень производительности данных продуктов будет весьма близок.

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Источник изображения: Twitter, Raichu

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Необходимо напомнить, что, судя по вчерашней «утечке», мобильная видеокарта Intel DG2 получит 8 или 16 Гбайт видеопамяти, в зависимости от модели, а уровень TGP новинки остановится на отметке в 120 Вт.

Стоит учесть, что информация инсайдера не является подтверждённой, поэтому всецело ей доверять не стоит.