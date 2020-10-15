Видеоадаптер Intel DG2 практически догонит NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER — данные инсайдера
Буквально вчера в сети появилась информация о технических характеристиках графических процессоров Intel DG2 с архитектурой Xe, которые найдут своё призвание в мобильных системах, а сегодня, благодаря информации инсайдера под ником Raichu, стали известны некоторые подробности касательно одного из топовых графических продуктов «синей команды».
реклама
Так, модификация видеоадаптера Intel Discrete Graphics 2 (DG2), располагающая 512 исполнительными блоками и памятью типа GDDR6 с 256-битной шиной, сможет конкурировать с мобильным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER – по словам энтузиаста, уровень производительности данных продуктов будет весьма близок.
Источник изображения: Twitter, Raichu
реклама
Необходимо напомнить, что, судя по вчерашней «утечке», мобильная видеокарта Intel DG2 получит 8 или 16 Гбайт видеопамяти, в зависимости от модели, а уровень TGP новинки остановится на отметке в 120 Вт.
Стоит учесть, что информация инсайдера не является подтверждённой, поэтому всецело ей доверять не стоит.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила