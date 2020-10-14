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Сегодня появилась информация о характеристиках давно ожидаемых мобильных графических процессоров Intel Xe нового поколения, получивших название DG2. Данные сведения стали доступны благодаря пользователю MebiuW, были опубликованы в Twitter и дают представление о том, чего стоит ожидать от Intel в плане графики в следующем году.

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Младший представитель линейки графических карт DG2 получит чип с 96 исполнительными блоками, 4 Гб памяти стандарта GDDR6 и очень узкую по современным меркам 64-битную шину. Описываемый графический процессор будет иметь значения TDP 28 Вт и cTDP предположительно 35 Вт.

Следующей по производительности станет видеокарта со 128 исполнительными блоками, 4 Гб памяти GDDR6 и все той же узкой 64-битной шиной, что и у младшего брата, но за счет большего числа вычислительных блоков имеет TDP 35 Вт.

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Третью строчку по графической мощности получает карта с 256 вычислительными блоками. Данный графический процессор может комплектоваться памятью GDDR6 объемом 4 или 8 Гб. Кроме того, ширина шины уже составит более приемлемые 128 бит. Показатель TDP составит 60 Вт, а cTDP 80 Вт.

Видеокарта с 384 вычислительными блоками комплектуется 6 или 12 Гб памяти GDDR6, имеет 192-битную шину, а уровень TDP составляет 80 Вт.

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Самым мощным представителем линейки DG2 является видеокарта с 512 вычислительными блоками, 8 или 16 Гб видеопамяти GDDR6, 256-битной шиной и TDP 120 Вт.

Каждый исполнительный блок в чипах включает восемь ядер. Таким образом, флагманский представитель линейки получает в общей сложности 4096 ядер, далее идут графические чипы с 3072 ядрами, затем с 2048 ядрами, с 1024 ядрами, а самому младшему представителю линейки досталось только 768 ядер. Стоит однако не забывать, что напрямую сравнивать эти ядра с ядрами NVIDIA CUDA или потоковыми процессорами AMD не совсем корректно, так как у Intel чипы имеют более низкую производительность (IPC).