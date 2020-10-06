AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
В преддверии скорого анонса настольных процессоров AMD с архитектурой Zen 3 и на фоне недавних новостей о появлении десктопных CPU Intel Rocket Lake-S не ранее марта следующего года, ресурс HD Tecnología решил «подлить масла в огонь», поделившись планами обеих компаний касательно выпуска новых материнских плат.
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Источник изображения: AMD
Согласно информации источника, AMD не планирует выпускать новые наборы системной логики, предназначенные специально для настольных процессоров Ryzen 5000 — компанию вполне устраивают материнские платы на базе чипсетов 500-й серии.
Что касается Intel, то, судя по представленному слайду, полученному из отраслевого источника, компания не откажет себе в удовольствии представить новые системные платы, основанные на наборах системной логики Z590, H570, B560 и H510 и предназначенные для настольных систем: их дебют намечен на вторую половину марта — в аккурат к выходу десктопных процессоров 11-го поколения, известных под кодовым именем Rocket Lake-S и совместимых как с платами на базе чипсетов 400-й серии, так и 500-й. Кроме того, источник сообщает, что новые системные платы «подружатся» и с процессорами семейства Comet Lake-S.
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Источник изображения: HD Tecnología
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Помимо этого, по информации ресурса, Intel планирует представить набор системной логики W480, который ляжет в основу материнских плат, предназначенных для рабочих станций, в апреле 2021 года. Что касается высокопроизводительных продуктов HEDT-линейки, то, судя по всему, чипсет X299 останется в строю как минимум до середины следующего года.
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