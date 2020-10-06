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Процессоры Intel Rocket Lake-S появятся не ранее марта следующего года

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Настольным процессорам Rocket Lake-S было предначертано прервать кажущуюся бесконечной династию 14-нм продуктов Intel. До сих пор считалось, что они выйдут либо в декабре этого года, либо в январе следующего, но сайт VideoCardz сообщает, что ждать их не стоит ранее марта 2021 года.

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Источник изображения: VideoCardz

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Процессоры Rocket Lake-S предложат не более восьми вычислительных ядер с архитектурой Cypress Cove, которую принято считать адаптированной под 14-нм техпроцесс производства архитектурой Willow Cove, которая дебютировала в мобильном сегменте одновременно с 10-нм процессорами Tiger Lake. Конструктивное исполнение LGA 1200 позволит процессорам сохранить совместимость с существующими материнскими платами на базе чипсетов Intel серии 400, но первоисточник указывает на желание компании выпустить и чипсеты серии 500 специально к дебюту Rocket Lake-S.

По всей видимости, новые материнские платы внесут больше ясности в вопрос с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0, которая заложена в процессоры Rocket Lake-S, но может быть не в полной мере реализована на материнских платах, использующих чипсеты серии Intel 400. Встроенная графика Gen12 (Intel Xe-LP) процессоров Rocket Lake-S будет вполне прогрессивной по меркам весны 2021 года.

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intel lga 1200 pci express 4.0 rocket lake
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