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В то время как чип, предназначенный для мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, уже мелькал на изображениях несколько дней назад, его настольный вариант предстал на фото только сейчас: так, ресурс VideoCardz со ссылкой на энтузиаста, известного под ником Avery78, делится с широкой общественностью фотографией, на которой красуются несколько графических процессоров GA104-300 во время одного из этапов тестирования.

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Пристально взглянув на изображение, можно увидеть специальный лоток, на котором чипы GA104-300 проходят проверку на пригодность: согласно сообщению энтузиаста, представленная линия, заработавшая несколько дней назад, способна проверить около тысячи штук GPU за сутки — образцы, не прошедшие данный этап, возвращаются для повторного тестирования.

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Источник изображения: Twitter, Avery78

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, графический процессор GA104-300 является урезанным вариантом чипа GA104-400 и имеет в своём распоряжении 5888 ядер CUDA, 96 блоков растровых операций и 184 текстурных блока, а также 184 тензорных и 46 RT-ядер. Помимо искомого чипа, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 располагает 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битной шиной. Кроме того, существует большая вероятность выхода 16-гигабайтной вариации данного видеоадаптера.

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Что касается дебюта графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3070, то он состоится 29 октября — на следующий день после анонса видеокарт AMD серии Radeon RX 6000.