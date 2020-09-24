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Наконец-то свершилось то, чего ждали многие требовательные геймеры и энтузиасты — на полках магазинов появилась флагманская видеокарта NVIDIA в лице GeForce RTX 3090. Кроме того, на радость любителей нестандартных дизайнов, AIB-партнёры компании получили возможность выпускать свои варианты нового графического продукта, в том числе с повышенными частотами и лимитами мощности — именно такой образец оказался в руках специалистов ресурса TechPowerUp, которые спешат поделиться результатами своих исследований с компьютерной общественностью.

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В настоящий момент видеоадаптер ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC, представленный в обзоре источника, является топовым продуктом от тайваньского производителя: графический адаптер основан на 8-нм чипе GA102 производства Samsung и имеет в своём распоряжении 10496 ядер CUDA, 328 тензорных и 82 RT-ядра, 112 блоков растровых операций (ROP) и 328 текстурных блоков (TMU), и отличается от своих «обычных соплеменников» заводским разгоном GPU, характеризующимся значением до 1860 МГц в Boost-режиме, а также повышенным до 480 Вт лимитом мощности.

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При этом частотные характеристики памяти новинки остались без изменений: видеокарта снабжена 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц.

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Флагманская модель получила массивную трёхслотовую систему охлаждения, снабжённую тремя вентиляторами, а также оригинальный металлический бэкплейт. За дополнительное питание отвечают три 8-контактных разъёма, а за вывод изображения — два порта HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a. Кроме того, видеоадаптер, как и все представители RTX 3090, снабжён интерфейсом NVLink для организации SLI.

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Помимо искомой видеокарты, тестовая система включала в себя процессор Intel Core i9-9900K, функционирующий на частоте 5 ГГц, материнскую плату EVGA Z390 DARK и оперативную память Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (19-23-23-42).

Итоговые результаты тестирования в ряде популярных игр продемонстрировали следующую картину: разрыв между ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC и RTX 3080 в стандартном режиме составил 7, 10 и 16 % при разрешении 1920x1080, 2560x1440 и 3840x2160 точек, а повышение лимита мощности до максимального значения (480 Вт), помогло улучшить результат на 1 и 2 % в 2K и 4K соответственно.

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Энергопотребление графического адаптера во время игрового процесса достигало значения 415 Вт, а во время «прогона» в Furmark – 449 Вт.

Температура GPU новинки в стандартном режиме во время игры не превышала планки в 68 °C, в разгоне же данное значение повысилось на 1 °C. При активации «тихого» BIOS температурные показатели повысились до 75 °C при понижении уровня шума с 42 до 34 дБА.

Разгонный потенциал ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC в разрезе возможностей GPU оказался самым высоким среди четырёх моделей, имеющихся в распоряжении специалистов ресурса: так, протестированный образец смог достичь частоты 1960 МГц по чипу, что помогло ему занять первую позицию в тесте Unigine Heaven.

Источник изображений: TechPowerUp

Стоит отметить, что за качественный продукт зачастую приходится платить, и в этом плане ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC не стала исключением — в настоящий момент за видеокарту просят ~1800 долларов США, что на 300 долларов выше рекомендуемой стоимости «стандартных» моделей.