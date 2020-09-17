Намёк на существование 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 найден в одном из официальных документов NVIDIA
Недавно дебютировавшая предтоповая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 продемонстрировала значительный прирост в быстродействии по сравнению со своими предшественницами, однако особо требовательные энтузиасты всё же остались не слишком довольны, ведь объём видеобуфера новинки составляет всего лишь 10 Гбайт. Впрочем, согласно данным ряда источников, в недрах компании готовится ещё одна вариация RTX 3080, оснащённая 20 Гбайт видеопамяти, и очередное подтверждение данной информации нашли специалисты ресурса VideoCardz.
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GeForce RTX 3080 10 Гбайт. Источник изображения: NVIDIA
Изучив официальную документацию NVIDIA касательно графического процессора GA102, исследователи нашли одну интересную деталь: в то время, как остальные модели не имеют уточнения об объёме видеопамяти, графический адаптер GeForce RTX 3080 получил приписку о наличии 10 Гбайт — ресурс полагает, что сей факт намекает на существование других модификаций данной видеокарты, а именно 20-гигабайтной вариации.
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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA
Согласно имеющимся данным, видеоадаптер GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт видеопамяти «на борту» должен появиться в качестве ответа на графические продукты AMD с архитектурой RDNA 2, известные под кодовым именем Big Navi — ожидается, что топовая видеокарта Radeon RX 6900 XT будет оснащёна видеобуфером в 16 Гбайт.
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Кроме того, в поле зрения источника попала ещё одна интересная особенность: GeForce RTX 3070 также не имеет приписки, сообщающей о количестве видеопамяти, хотя слухи о появлении 16-гигабайтной модели упорно ходят в сети — ресурс предполагает, что модификация с бо́льшим объёмом памяти получит иную конфигурацию чипа и приписку «Ti» или «SUPER».
Анонс графических решений «красной команды» должен состояться 28 октября, поэтому появления новой GeForce RTX 3080 стоит ожидать непосредственно после данного события.
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