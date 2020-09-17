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Намёк на существование 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 найден в одном из официальных документов NVIDIA

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Недавно дебютировавшая предтоповая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 продемонстрировала значительный прирост в быстродействии по сравнению со своими предшественницами, однако особо требовательные энтузиасты всё же остались не слишком довольны, ведь объём видеобуфера новинки составляет всего лишь 10 Гбайт. Впрочем, согласно данным ряда источников, в недрах компании готовится ещё одна вариация RTX 3080, оснащённая 20 Гбайт видеопамяти, и очередное подтверждение данной информации нашли специалисты ресурса VideoCardz.

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GeForce RTX 3080 10 Гбайт. Источник изображения: NVIDIA

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Изучив официальную документацию NVIDIA касательно графического процессора GA102, исследователи нашли одну интересную деталь: в то время, как остальные модели не имеют уточнения об объёме видеопамяти, графический адаптер GeForce RTX 3080 получил приписку о наличии 10 Гбайт — ресурс полагает, что сей факт намекает на существование других модификаций данной видеокарты, а именно 20-гигабайтной вариации.

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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

Согласно имеющимся данным, видеоадаптер GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт видеопамяти «на борту» должен появиться в качестве ответа на графические продукты AMD с архитектурой RDNA 2, известные под кодовым именем Big Navi — ожидается, что топовая видеокарта Radeon RX 6900 XT будет оснащёна видеобуфером в 16 Гбайт.

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Кроме того, в поле зрения источника попала ещё одна интересная особенность: GeForce RTX 3070 также не имеет приписки, сообщающей о количестве видеопамяти, хотя слухи о появлении 16-гигабайтной модели упорно ходят в сети — ресурс предполагает, что модификация с бо́льшим объёмом памяти получит иную конфигурацию чипа и приписку «Ti» или «SUPER».

Анонс графических решений «красной команды» должен состояться 28 октября, поэтому появления новой GeForce RTX 3080 стоит ожидать непосредственно после данного события.

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corsi
14:06
Никаких проблем нет, что бы 20 Гб поставить. Только ценник останавливает, на пока что далеко не массовую GDDR6X. И разницы на данный момент никакой не будет.
Намёк на существование 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 найден в одном из официальных документов NVIDIA
McArcher
14:04
Наверное, пытаются исправить нынешнюю систему нумерации, доверенную "блондинке в розовом".
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