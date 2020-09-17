Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно дебютировавшая предтоповая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 продемонстрировала значительный прирост в быстродействии по сравнению со своими предшественницами, однако особо требовательные энтузиасты всё же остались не слишком довольны, ведь объём видеобуфера новинки составляет всего лишь 10 Гбайт. Впрочем, согласно данным ряда источников, в недрах компании готовится ещё одна вариация RTX 3080, оснащённая 20 Гбайт видеопамяти, и очередное подтверждение данной информации нашли специалисты ресурса VideoCardz.

реклама

GeForce RTX 3080 10 Гбайт. Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Изучив официальную документацию NVIDIA касательно графического процессора GA102, исследователи нашли одну интересную деталь: в то время, как остальные модели не имеют уточнения об объёме видеопамяти, графический адаптер GeForce RTX 3080 получил приписку о наличии 10 Гбайт — ресурс полагает, что сей факт намекает на существование других модификаций данной видеокарты, а именно 20-гигабайтной вариации.

реклама

Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

Согласно имеющимся данным, видеоадаптер GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт видеопамяти «на борту» должен появиться в качестве ответа на графические продукты AMD с архитектурой RDNA 2, известные под кодовым именем Big Navi — ожидается, что топовая видеокарта Radeon RX 6900 XT будет оснащёна видеобуфером в 16 Гбайт.

реклама

Кроме того, в поле зрения источника попала ещё одна интересная особенность: GeForce RTX 3070 также не имеет приписки, сообщающей о количестве видеопамяти, хотя слухи о появлении 16-гигабайтной модели упорно ходят в сети — ресурс предполагает, что модификация с бо́льшим объёмом памяти получит иную конфигурацию чипа и приписку «Ti» или «SUPER».

Анонс графических решений «красной команды» должен состояться 28 октября, поэтому появления новой GeForce RTX 3080 стоит ожидать непосредственно после данного события.