NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 получат в 2-2,4 раза больше RT-ядер по сравнению с RTX 2080 Ti — подробные характеристики новинок от инсайдера
Неумолимо приближающийся анонс видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 способствует появлению новых данных с невероятной скоростью: так, инсайдер, известный под ником Avery, продолжает радовать компьютерную общественность очередной порцией информации касательно технических характеристик предстоящих новинок.
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Источник изображения: Wccftech
По данным источника, флагманский игровой продукт NVIDIA в лице GeForce RTX 3090 получит графический процессор, имеющий в своём распоряжении 5248 CUDA-ядер, 328 текстурных блоков и 96 блоков растровых операций. Кроме того, новинка сможет похвастаться 656 тензорными и 164 RT-ядрами — на 21 и 141 % больше по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti.
При этом производительность нового продукта будет достигать значений 35,58 и 17,79 TFLOPS при выполнении расчётов половинной и одинарной точности (FP16 и FP32), что на 32,3 % выше показателей текущего флагмана.
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Видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 будет основываться на чипе, наделённом 4352 потоковыми процессорами, 272 текстурными блоками и 88 блоками растеризации, а количество тензорных ядер составит 544 — именно столько же имеет RTX 2080 Ti. А вот RT-ядер значительно прибавится: их количество будет равно 136 — на 100 % больше, чем у пока ещё топовой игровой видеокарты.
Уровень производительности GeForce RTX 3080 в операциях FP16 и FP32 будет равен 29,77 и 14,88 TFLOPS соответственно – по данным показателям новинка обгоняет RTX 2080 Ti на 10,6-10,7 %.
|GeForce RTX 3090
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 2080 Ti
|Кол-во ядер CUDA
|5248
|4352
|4352
|Кол-во текстурных блоков
|328
|272
|272
|Кол-во блоков растеризации
|96
|88
|88
|Кол-во тензорных ядер
|656
|544
|544
|Кол-во RT-ядер
|164
|136
|68
|Производительность FP16/FP32, TFLOPS
|35,58/17,79
|29,77/14,88
|26,9/13,45
|Макс. скорость закраски, GP/s
|163
|150
|136
|Макс. скорость выборки текстур, GT/s
|556
|465
|420
|Кол-во видеопамяти, Гбайт
|24
|10
|11
|Энергопотребление (указываемое/фактическое), Вт
|350/400
|320/360
|250
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Естественно, полагаться на подобного рода «утечки» не стоит, тем более, что до крупного мероприятия NVIDIA, на котором состоится анонс потребительских графических продуктов поколения Ampere, остались считаные часы.
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