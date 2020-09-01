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Неумолимо приближающийся анонс видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 способствует появлению новых данных с невероятной скоростью: так, инсайдер, известный под ником Avery, продолжает радовать компьютерную общественность очередной порцией информации касательно технических характеристик предстоящих новинок.

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Источник изображения: Wccftech

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По данным источника, флагманский игровой продукт NVIDIA в лице GeForce RTX 3090 получит графический процессор, имеющий в своём распоряжении 5248 CUDA-ядер, 328 текстурных блоков и 96 блоков растровых операций. Кроме того, новинка сможет похвастаться 656 тензорными и 164 RT-ядрами — на 21 и 141 % больше по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti.

При этом производительность нового продукта будет достигать значений 35,58 и 17,79 TFLOPS при выполнении расчётов половинной и одинарной точности (FP16 и FP32), что на 32,3 % выше показателей текущего флагмана.

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Видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 будет основываться на чипе, наделённом 4352 потоковыми процессорами, 272 текстурными блоками и 88 блоками растеризации, а количество тензорных ядер составит 544 — именно столько же имеет RTX 2080 Ti. А вот RT-ядер значительно прибавится: их количество будет равно 136 — на 100 % больше, чем у пока ещё топовой игровой видеокарты.

Уровень производительности GeForce RTX 3080 в операциях FP16 и FP32 будет равен 29,77 и 14,88 TFLOPS соответственно – по данным показателям новинка обгоняет RTX 2080 Ti на 10,6-10,7 %.



GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 2080 Ti Кол-во ядер CUDA 5248 4352 4352 Кол-во текстурных блоков 328 272 272 Кол-во блоков растеризации 96 88 88 Кол-во тензорных ядер 656 544 544 Кол-во RT-ядер 164 136 68 Производительность FP16/FP32, TFLOPS 35,58/17,79 29,77/14,88 26,9/13,45 Макс. скорость закраски, GP/s 163 150 136 Макс. скорость выборки текстур, GT/s 556 465 420 Кол-во видеопамяти, Гбайт 24 10 11 Энергопотребление (указываемое/фактическое), Вт 350/400 320/360 250

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Естественно, полагаться на подобного рода «утечки» не стоит, тем более, что до крупного мероприятия NVIDIA, на котором состоится анонс потребительских графических продуктов поколения Ampere, остались считаные часы.