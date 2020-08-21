Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько недель назад Intel явила миру очередной CPU семейства Comet Lake-S, призванный стать «лакомым кусочком» для энтузиастов, привыкших считать свои деньги. Речь, конечно же, идёт о настольном процессоре Intel Core i9-10850K, который в разрезе технических характеристик практически не отличается от флагманской модели компании в лице Core i9-10900K: новинка получила те же 10 ядер/20 потоков, 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, поддержку двухканальной памяти DDR4-2933, значение TDP в 125 Вт и, что самое главное, разблокированный множитель.

реклама

Различие заключается лишь в тактовых частотах: если Core i9-10900K имеет частотную формулу 3,7/5,3 ГГц в базовом/максимальном режимах, то параметры Core i9-10850K ниже ровно на 100 МГц — 3,6/5,2 ГГц соответственно. При этом разница в стоимости между двумя моделями может достигать $50-100 в зависимости от региона.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

реклама

Специалисты ресурса ASCII.jp, в распоряжении которых оказалась новинка, решили проверить, на что способна 10-ядерная модель с чуть сниженными частотами, сравнив её результаты с достижениями флагманского продукта. Кроме того, в тестировании принимали участие Core i9-10900 (2,8/5,2 ГГц) и 8-ядерный 16-поточный Core i7-10700K (3,8/5,1 ГГц).

Тестовая система включала в себя материнскую плату Z490 Steel Legend производства ASRock, пару модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZRX, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, а также систему жидкостного охлаждения Corsair iCUE H115i RGB PRO XT. Значения тактовой частоты памяти и уровень PL1 были установлены согласно официальным спецификациям.

реклама

В популярном бенчмарке Cinebench R20 разрыв между флагманской моделью и её «младшим собратом» составил около 1-2 % в однопоточной/многопоточной дисциплине, в то время как 10-ядерный CPU с заблокированным множителем и 8-ядерная модель в многопоточной дисциплине оказались далеко позади, отстав от новинки на 25,6 % и 21,8 % соответственно.

реклама

В офисном пакете PCMark 10 разрыв между тремя 10-ядерными моделями оказался на уровне погрешности.

В дисциплине 3DMark Fire Strike, а именно в части оценки производительности CPU, отставание Core i9-10850K от Core i9-10900K составило 1,5 %, а в тесте Time Spy новинка опередила старшую модель на эту же величину, не говоря уже о победе над Core i9-10900 (+3,4 %/+6,3 %) и (+17,3 %/+22,5 %) в обоих тестах.

В задачах, связанных с кодированием видео, новый продукт идёт наравне с флагманским и ощутимо опережает 10-ядерный CPU с заблокированным множителем (+18,8 %) и 8-ядерную модель (+11,9 %).

Температурный график демонстрирует стабильность Core i9-10850K по параметру нагрева (не более 69 °C), в то время как температура Core i9-10900K в некоторые моменты повышается вплоть до 76-77 °C.

В разрезе средней эффективной частоты при кодировании видео отличий между двумя 10-ядерными моделями с индексом «K» практически нет, а значения максимальных тактовых частот в среднем отличаются на 100 МГц.

«Аппетиты» Intel Core i9-10850K также существенно меньше, чем у Core i9-10900K, который в пиках способен потребить более 180 Вт, в то время как пиковое значение для новинки не превышает 160 Вт.

Что касается игровых тестов, представленных «замерами» в Tom Clancy's Rainbow Six: Siege и Horizon Zero Dawn, то разница между новым продуктом и флагманом линейки в среднем составляет всего 1-2 fps.

Источник изображений: ASCII.jp

Подводя итог, можно отметить, что различия в производительности между Core i9-10850K и Core i9-10900K крайне незначительны, в то время как стоимость новинки ощутимо ниже, что и может стать решающим фактором при выборе процессора.