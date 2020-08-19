Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 опередили своих предшественниц в обновлённом рейтинге предполагаемой производительности графических адаптеров
Через пару недель на суд широкой компьютерной общественности будут представлены новые графические продукты поколения Ampere, призванные удовлетворить аппетиты даже самого искушённого энтузиаста. Ожидается, что видеокарты нового поколения получат ощутимую прибавку к тензорным и RT-ядрам, в результате чего их уровень производительности по сравнению с продуктами прошлых поколений существенно повысится.
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Источник изображения: Wccftech
Несколько дней назад один из энтузиастов форума Chiphell, известный под ником PolyMorph, решил составить рейтинг производительности видеокарт текущих поколений, сравнив их уровень с предполагаемыми достижениями графических продуктов поколения Ampere, а сегодня представил обновлённый график, учтя некоторые недочёты.
При этом энтузиаст учитывал применяемый техпроцесс, предполагаемые значения энергопотребления и энергоэффективности, а также уровень прироста количества исполняемых инструкций за такт (IPC) для новой архитектуры.
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Согласно представленным данным, первую строчку в рейтинге занимает новый король потребительских видеоадаптеров NVIDIA — TITAN RTX Ampere, который превосходит GeForce GTX 1080 Ti, взятую за точку отсчёта, на 80,3-119,7 % в зависимости от разрешения. Флагманская игровая видеокарта, RTX 3090, расположилась на втором месте, взяв верх над GTX 1080 Ti на 72,1-106 % и обходя свой предшественницу в лице RTX 2080 Ti на 33,4-45,7 %.
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Источник изображений: Chiphell, PolyMorph
Более доступная GeForce RTX 3080 также ощутимо опережает флагман прошлого поколения — отрыв составляет 17,6-23,4 % в соответствии с применяемым разрешением. Модель же средней ценовой категории в лице RTX 3070 Ti идёт практически вровень с RTX 2080 Ti, а GTX 1080 Ti обгоняет на 28,5-37,5 %.
Чуть ниже расположилась GeForce RTX 3070 — судя по графику, новинка опережает GTX 1080 Ti на 23,3-29,1 %, в то время как наиболее доступная в представленной линейке RTX 3060 практически равна флагману поколения Pascal.
Стоит заметить, что труды энтузиаста в разрезе уровня производительности предстоящих видеоадаптеров основываются на информации, полученной из неофициальных источников, поэтому график может не отражать реального положения дел.
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