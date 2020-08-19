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Через пару недель на суд широкой компьютерной общественности будут представлены новые графические продукты поколения Ampere, призванные удовлетворить аппетиты даже самого искушённого энтузиаста. Ожидается, что видеокарты нового поколения получат ощутимую прибавку к тензорным и RT-ядрам, в результате чего их уровень производительности по сравнению с продуктами прошлых поколений существенно повысится.

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Источник изображения: Wccftech

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Несколько дней назад один из энтузиастов форума Chiphell, известный под ником PolyMorph, решил составить рейтинг производительности видеокарт текущих поколений, сравнив их уровень с предполагаемыми достижениями графических продуктов поколения Ampere, а сегодня представил обновлённый график, учтя некоторые недочёты.

При этом энтузиаст учитывал применяемый техпроцесс, предполагаемые значения энергопотребления и энергоэффективности, а также уровень прироста количества исполняемых инструкций за такт (IPC) для новой архитектуры.

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Согласно представленным данным, первую строчку в рейтинге занимает новый король потребительских видеоадаптеров NVIDIA — TITAN RTX Ampere, который превосходит GeForce GTX 1080 Ti, взятую за точку отсчёта, на 80,3-119,7 % в зависимости от разрешения. Флагманская игровая видеокарта, RTX 3090, расположилась на втором месте, взяв верх над GTX 1080 Ti на 72,1-106 % и обходя свой предшественницу в лице RTX 2080 Ti на 33,4-45,7 %.

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Источник изображений: Chiphell, PolyMorph

Более доступная GeForce RTX 3080 также ощутимо опережает флагман прошлого поколения — отрыв составляет 17,6-23,4 % в соответствии с применяемым разрешением. Модель же средней ценовой категории в лице RTX 3070 Ti идёт практически вровень с RTX 2080 Ti, а GTX 1080 Ti обгоняет на 28,5-37,5 %.

Чуть ниже расположилась GeForce RTX 3070 — судя по графику, новинка опережает GTX 1080 Ti на 23,3-29,1 %, в то время как наиболее доступная в представленной линейке RTX 3060 практически равна флагману поколения Pascal.

Стоит заметить, что труды энтузиаста в разрезе уровня производительности предстоящих видеоадаптеров основываются на информации, полученной из неофициальных источников, поэтому график может не отражать реального положения дел.