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В середине июня текущего года AMD представила на суд широкой общественности доступный набор системной логики A520, призванный стать частью бюджетных материнских плат. Чипсет совместим не только с процессорами на архитектуре Zen 2, но и с будущими продуктами, основанными на Zen 3, однако есть и ложка дёгтя — поддержка интерфейса PCI Express 4.0 официально не запланирована, поэтому потенциальным владельцам придётся довольствоваться лишь версией 3.0.

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Ряд производителей уже начал поставки своих материнских плат на базе нового чипсета: так, несколько дней назад в сети появились изображения продуктов от ASRock, а сегодня ассортимент крупной онлайн-площадки Newegg пополнился новой моделью производства ASUS.

Материнская плата ASUS PRIME A520M-K, основанная на наборе системной логики A520, выполнена в формате Micro-ATX и получила в своё распоряжение один слот PCIe 3.0 с поддержкой режима x16, два чипсетных разъёма PCIe 3.0 x1, один слот типоразмера M.2, способный приютить твердотельный накопитель с интерфейсом SATA или PCIe, а также четыре порта SATA 6 Гбит/с. Слоты для установки модулей оперативной памяти DIMM DDR4 представлены в количестве двух штук с заявленной поддержкой вплоть до DDR4-4600 в OC-режиме и максимального объёма в 64 Гбайт.

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Источник изображения: Newegg

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Охлаждение системной платы весьма скромное — новинка имеет лишь небольшой алюминиевый радиатор, прикрывающий PCH. Впрочем, для бюджетной модели качественное охлаждение в большинстве случаев и не требуется.

Новинка оценена чуть дороже своей предшественницы в лице ASUS Prime A320M-K, которую в настоящий момент можно приобрести за $60, в то время как стоимость материнской платы ASUS PRIME A520M-K остановилась на отметке в $76.