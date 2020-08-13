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Материнские платы ASRock A520M Pro4 и A520M-ITX/ac предстали на изображениях

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Несколько месяцев назад AMD явила компьютерному миру новый чипсет A520, предназначенный для нужд нетребовательных пользователей: данный набор системной логики станет основой для материнских плат начального уровня и будет лишён поддержки интерфейса PCI Express 4.0, ограничившись лишь версией 3.0, однако сможет похвастаться «дружбой» не только с процессорами на базе архитектуры Zen 2, но и c будущими продуктами, основанными на Zen 3.

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Целый ряд производителей уже заявил о своей готовности к выпуску системных плат на новом чипсете, а сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось несколько изображений парочки плат от ASRock.

Материнская плата A520M Pro4 снабжена 4 разъёмами DIMM для установки оперативной памяти, двумя слотами PCIe x16 и коннектором M.2, снабжённым радиатором, и имеет форм-фактор Micro-ATX.

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Компактная модель A520M-ITX/ac выполнена в формате Mini-ITX, поэтому получила всего лишь два слота DIMM, а также по одному разъёму PCI Express x16 и M.2. Кроме того, как уже понятно по названию, материнская плата имеет модуль Wi-Fi 5 (802.11ac) «на борту».

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Источник изображений: VideoCardz

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Появиться на прилавках магазинов новые продукты должны уже совсем скоро — дебют новинок состоится чуть позже в текущем месяце.

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asrock a520 a520m-itx/ac a520m pro4
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