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Процессоры Intel Core i7-10750H и AMD Ryzen 7 4800H сравнили в составе практически одинаковых по своим характеристикам ноутбуков — тестирование TechSpot

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При сравнительном тестировании мобильных процессоров Intel и AMD подчас трудно подобрать похожие по своим характеристикам модели ноутбуков для более точного анализа результатов, однако специалистам ресурса TechSpot, похоже, это удалось: в их распоряжении оказались практически одинаковые модели лэптопов, различающиеся лишь наличием CPU двух конкурирующих компаний и некоторыми незначительными нюансами.

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Для тестирования исследователи источника взяли два ноутбука XMG Core 15, оснащённых мобильными процессорами Intel Core i7-10750H и AMD Ryzen 7 4800H. В остальном же конфигурация систем была практически идентичной: видеокарта NVIDIA GeForce RXT 2060, пара модулей оперативной памяти DDR4-3200 общим объёмом 16 Гбайт, твердотельный накопитель типоразмера M.2 с 512 Гбайт «на борту», а также 144-герцовый дисплей.

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Впрочем, компоновка основных составляющих обеих систем всё же несколько различалась, а оперативная память ноутбука, оснащённого процессором Intel, ввиду технических ограничений могла функционировать лишь на частоте 2933 МГц.

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Стоит также отметить, что представленные ноутбуки имеют два профиля мощности: Enthusiast и Overboost. Первый режим предлагает для CPU обеих моделей 45 Вт мощности, а для GPU — 90 Вт, второй же ограничивает пределы энергопотребления процессора до 75 Вт и видеокарты до 90 Вт для системы на базе Intel, а для ноутбука, оснащённого CPU AMD, предлагает 72 Вт и 110 Вт соответственно, что объясняется лучшей энергоэффективностью продукта «красной команды», о чём свидетельствует общее энергопотребление системы при нагрузке в обоих режимах.

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Что касается непосредственно тестов, то результатом «замеров» в 22 играх стало преимущество Intel в режиме Enthusiast (на 7 % по среднему показателю fps и на 4 % по значению 1-го процентиля) с практическим нивелированием разрыва в режиме Overboost (3 % и ~0 % соответственно).

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В рабочих нагрузках и ряде популярных бенчмарков преимущество системы на базе AMD было неоспоримым, что в общем вылилось в отрыв от преследователя на 19 %. Естественно, в зависимости от характера нагрузки цифры разительно отличаются друг от друга: в многопоточных тестах с задействованием CPU модель от AMD была быстрее на 60 %, при работе CPU+GPU конфигурация с процессором AMD оторвалась на 10-20 %, а вот в разрезе однопоточной производительности уже процессор Intel оказался впереди.

По параметру автономности система, оснащённая процессором AMD, несомненно, показала себя с лучшей стороны.

Источник изображений: TechSpot

Подводя итог, можно отметить, что для геймеров, предпочитающих мобильность, как и прежде, неплохо подойдёт ноутбук, оснащённый Intel Core i7-10750H, а при разноплановых или рабочих нагрузках стоит обратить свой взор на лэптоп с AMD Ryzen 7 4800H «на борту», тем более, что он почти на 100 евро дешевле.

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