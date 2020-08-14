Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Неспокойное время коронавирусной пандемии, похоже, может стать лучшим периодом для покупки новенького набора оперативной памяти или ёмкого твердотельного накопителя — по крайней мере, об этом говорит прогноз исполнительного директора тайваньской компании Apacer Technology Чанга Чиа-куна (Chang Chia-kun), размещённый на страницах ресурса Guru3D со ссылкой на DIGITIMES.

реклама

По словам главы компании, в настоящий момент на рынке памяти NAND и DRAM наблюдается избыток предложения, и текущее положение дел сохранится как минимум до первой половины следующего года.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

По данным DIGITIMES, пандемия коронавируса спровоцировала резкое снижение спроса на потребительские устройства, что, в свою очередь, привело к падению необходимых объёмов памяти. Однако не все отрасли компьютерного рынка оказались в проигрыше — например, производители ноутбуков отметили высокий рост продаж своих продуктов, который, впрочем, несколько замедлился из-за нехватки производственных мощностей.

Естественно, пандемия не может длиться вечно, поэтому желающим обзавестись новеньким устройством стоит поспешить.