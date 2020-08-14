Цены на оперативную память и твердотельные накопители будут низкими как минимум до первой половины 2021 года — прогноз Apacer
Неспокойное время коронавирусной пандемии, похоже, может стать лучшим периодом для покупки новенького набора оперативной памяти или ёмкого твердотельного накопителя — по крайней мере, об этом говорит прогноз исполнительного директора тайваньской компании Apacer Technology Чанга Чиа-куна (Chang Chia-kun), размещённый на страницах ресурса Guru3D со ссылкой на DIGITIMES.
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По словам главы компании, в настоящий момент на рынке памяти NAND и DRAM наблюдается избыток предложения, и текущее положение дел сохранится как минимум до первой половины следующего года.
По данным DIGITIMES, пандемия коронавируса спровоцировала резкое снижение спроса на потребительские устройства, что, в свою очередь, привело к падению необходимых объёмов памяти. Однако не все отрасли компьютерного рынка оказались в проигрыше — например, производители ноутбуков отметили высокий рост продаж своих продуктов, который, впрочем, несколько замедлился из-за нехватки производственных мощностей.
Естественно, пандемия не может длиться вечно, поэтому желающим обзавестись новеньким устройством стоит поспешить.
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