Геймерские видеокарты Intel будут основаны на архитектуре Xe-HPG и получат аппаратную поддержку трассировки лучей
Специалисты Intel, возглавляемые признанным мастером своего дела, Раджой Кодури (Raja Koduri), уже несколько лет корпят над разработкой собственной архитектуры, предназначенной для целого ряда графических решений компании и получившей общее кодовое имя Xe: до сей поры было известно о существовании лишь трёх вариаций данной архитектуры — Xe-LP, предназначенной для продуктов начального уровня и интегрированной графики, Xe-HP, призванной стать основой для профессиональных и серверных решений и Xe-HPC, которая найдёт своё применение в высокопроизводительных продуктах.
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Источник изображения: Intel
Как оказалось, «синяя команда» разрабатывает ещё один «подвид» архитектуры, именуемый Xe-HPG и предназначаемый для удовлетворения геймерских потребностей широкого круга компьютерных пользователей — от продуктов среднего сегмента до топовых графических адаптеров.
По данным ресурса VideoCardz, новая микроархитектура вобрала в себя лучшие качества своих «соплеменниц»: графическую и вычислительную эффективность, а также масштабируемость. О характеристиках графических процессоров пока что ничего не известно, однако Intel подтверждает, что видеоадаптеры получат память типа GDDR6 для лучшего соотношения цена/производительность. Кроме того, вслед за своими конкурентами в лице NVIDIA и AMD «синяя команда» также внедрит поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне.
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Источник изображения: VideoCardz
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Судя по имеющимся данным, выпуском графических чипов с архитектурой Xe-HPG займётся сторонний производитель, однако Intel уже располагает рабочими образцами. Дебют новинок ожидается не ранее 2021 года.
Помимо откровений о потребительском сегменте, ресурс обмолвился о готовящейся серверной модели SG1 с архитектурой Xe-LP, а также упомянул о возможных технических характеристиках серии Xe-HP: по информации источника, графические решения будут выпускаться в трёх вариациях, в основу которых ляжет один, два или четыре кристалла (плитки) с 512, 1024 и 2048 исполнительными блоками «на борту» соответственно. Кроме того, утверждается, что с ростом количества кристаллов наблюдается практически линейное масштабирование вычислений FP32 – 10.6, 21.2 и 42.3 TFLOPS соответственно.
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