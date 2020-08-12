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Специалисты Intel, возглавляемые признанным мастером своего дела, Раджой Кодури (Raja Koduri), уже несколько лет корпят над разработкой собственной архитектуры, предназначенной для целого ряда графических решений компании и получившей общее кодовое имя Xe: до сей поры было известно о существовании лишь трёх вариаций данной архитектуры — Xe-LP, предназначенной для продуктов начального уровня и интегрированной графики, Xe-HP, призванной стать основой для профессиональных и серверных решений и Xe-HPC, которая найдёт своё применение в высокопроизводительных продуктах.

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Источник изображения: Intel

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Как оказалось, «синяя команда» разрабатывает ещё один «подвид» архитектуры, именуемый Xe-HPG и предназначаемый для удовлетворения геймерских потребностей широкого круга компьютерных пользователей — от продуктов среднего сегмента до топовых графических адаптеров.

По данным ресурса VideoCardz, новая микроархитектура вобрала в себя лучшие качества своих «соплеменниц»: графическую и вычислительную эффективность, а также масштабируемость. О характеристиках графических процессоров пока что ничего не известно, однако Intel подтверждает, что видеоадаптеры получат память типа GDDR6 для лучшего соотношения цена/производительность. Кроме того, вслед за своими конкурентами в лице NVIDIA и AMD «синяя команда» также внедрит поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне.

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Источник изображения: VideoCardz

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Судя по имеющимся данным, выпуском графических чипов с архитектурой Xe-HPG займётся сторонний производитель, однако Intel уже располагает рабочими образцами. Дебют новинок ожидается не ранее 2021 года.

Помимо откровений о потребительском сегменте, ресурс обмолвился о готовящейся серверной модели SG1 с архитектурой Xe-LP, а также упомянул о возможных технических характеристиках серии Xe-HP: по информации источника, графические решения будут выпускаться в трёх вариациях, в основу которых ляжет один, два или четыре кристалла (плитки) с 512, 1024 и 2048 исполнительными блоками «на борту» соответственно. Кроме того, утверждается, что с ростом количества кристаллов наблюдается практически линейное масштабирование вычислений FP32 – 10.6, 21.2 и 42.3 TFLOPS соответственно.