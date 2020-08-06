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Несколько дней назад стало известно о появлении загадочных процессоров Intel 10-го поколения с припиской «KA» в ассортименте нескольких онлайн-площадок, а сегодня, благодаря находке известного «сетевого детектива» momomo_us, всё тайное стало явным.

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Как оказалось, новая серия, насчитывающая четыре модели с припиской KA, а именно Core i9-10900KA, Core i7-10700KA, Core i5-10600KA и Core i9-10850KA, станет новым маркетинговым ходом от Intel под брендом Мстителей (Avengers) от Marvel. Одна из новинок, отличающаяся красочной упаковкой с изображением отряда супергероев, уже успела «мелькнуть» в одном из азиатских магазинов — такого оформления удостоятся все модели серии Avengers Edition.

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Источник изображения: HANOICOMPUTER

Что касается технических характеристик процессоров, то они идентичны своим «стандартным собратьям», а вот стоимость новинок, судя по прайс-листу одного из магазинов, несколько выше.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

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Естественно, почитатели Мстителей, помимо изображения своих любимых героев на упаковке, ожидают увидеть и приятные сюрпризы внутри неё, однако о дополнительных материалах специальной серии пока что ничего не известно.