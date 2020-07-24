Загадочная серия настольных процессоров Intel 10-го поколения появилась в ассортименте ряда магазинов
Хотя дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения состоялся несколько месяцев назад, некоторые модели анонсированных CPU до сих пор находятся «в тени», и, похоже, процессорный гигант продолжает доставать «козыри из рукава»: так, ресурс VideoCardz со ссылкой на известного энтузиаста под ником momomo_us сообщает, что в ассортименте ряда онлайн-магазинов появилось ещё несколько моделей с загадочным обозначением.
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В данный момент прайс-лист ритейлеров насчитывает четыре новых модели — Core i9-10900KA, Core i9-10700KA, Core i9-10600KA и Core i9-10850KA, причём стоимость первой троицы в онлайн-магазине Inida ниже цены своих «стандартных собратьев» на 2.1 %, 1.2 % и 2.8 % соответственно, в то время как последняя модель оценена так же, как и Core i9-10850K.
Что касается технических характеристик новых моделей, то известны лишь значения базовых частот, которые не отличаются от таковых у «стандартных» моделей.
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Источник изображений: VideoCardz
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В разрезе стоимости новинки могут расположиться между сериями K и KF и, несомненно, будут иметь разблокированный множитель, а вот что означает приписка «A», пока доподлинно неизвестно.
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