Процессор Core i9-10850K прописался в официальном прайс-листе Intel в конце прошлого месяца, но его уже можно обнаружить на виртуальных витринах магазинов Вьетнама. Особое издание Avengers Edition можно отличить по характерному оформлению коробки с персонажами комиксов Marvel.

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Источник изображения: Hanoi Computer

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Штатной системы охлаждения внутри такой коробки нет, но сам процессор оснащается полноценной трёхлетней гарантией. Модель Core i9-10850K предлагает десять ядер, двадцать потоков, частоты 3.6/5.2 ГГц и конструктивное исполнение LGA 1200 и свободный множитель.