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Intel Core i9-10850K серии Avengers Edition поступил во вьетнамские магазины

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Процессор Core i9-10850K прописался в официальном прайс-листе Intel в конце прошлого месяца, но его уже можно обнаружить на виртуальных витринах магазинов Вьетнама. Особое издание Avengers Edition можно отличить по характерному оформлению коробки с персонажами комиксов Marvel.

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Источник изображения: Hanoi Computer

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Штатной системы охлаждения внутри такой коробки нет, но сам процессор оснащается полноценной трёхлетней гарантией. Модель Core i9-10850K предлагает десять ядер, двадцать потоков, частоты 3.6/5.2 ГГц и конструктивное исполнение LGA 1200 и свободный множитель.

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intel lga 1200 comet lake core i9-10850k
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nag77
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Алексей
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