Intel Core i3-10300 уступил AMD Ryzen 3 3300X в многопоточном тесте Geekbench 4
В то время как недостатка разнообразных тестов и обзоров настольных процессоров Intel 10-го поколения, принадлежащих к семействам Core i5, i7 и i9, не наблюдается, модели Core i3 всё ещё остаются «в тени», поэтому пока что остаётся довольствоваться лишь одиночными тестами новинок: так, сегодня, благодаря «сетевому детективу» TUM_APISAK, в сети появилась информация касательно уровня производительности одной из младших моделей в тесте Geekbench 4.
рекламаИсточник изображения: Geekbench
В однопоточной дисциплине представленный образец смог обогнать своего соперника из стана AMD в лице 4-ядерного 8-поточного AMD Ryzen 3 3300X (3,8/4,3 ГГц), дебютировавшего несколько недель назад и призванного составить достойную конкуренцию моделям семейства Core i3 10-го поколения, в среднем на 1-4 %, а вот в многопоточном состязании оказался позади своего оппонента на 4-6 %.
рекламаСтоит напомнить, что рекомендованная стоимость десктопного процессора Core i3-10300 составляет $143, в то время как официальная цена Ryzen 3 3300X остановилась на отметке в $120.
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