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Intel Core i3-10300 уступил AMD Ryzen 3 3300X в многопоточном тесте Geekbench 4

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В то время как недостатка разнообразных тестов и обзоров настольных процессоров Intel 10-го поколения, принадлежащих к семействам Core i5, i7 и i9, не наблюдается, модели Core i3 всё ещё остаются «в тени», поэтому пока что остаётся довольствоваться лишь одиночными тестами новинок: так, сегодня, благодаря «сетевому детективу» TUM_APISAK, в сети появилась информация касательно уровня производительности одной из младших моделей в тесте Geekbench 4.

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Исходя из имеющихся записей, настольный процессор Intel Core i3-10300 получил в своё распоряжение 4 ядра с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,7/4,4 ГГц в базовом/максимальном режимах. В содружестве с новинкой «трудилась» системная плата ROG STRIX Z490-A GAMING производства ASUS.

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Источник изображения: Geekbench

В однопоточной дисциплине представленный образец смог обогнать своего соперника из стана AMD в лице 4-ядерного 8-поточного AMD Ryzen 3 3300X (3,8/4,3 ГГц), дебютировавшего несколько недель назад и призванного составить достойную конкуренцию моделям семейства Core i3 10-го поколения, в среднем на 1-4 %, а вот в многопоточном состязании оказался позади своего оппонента на 4-6 %.

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Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость десктопного процессора Core i3-10300 составляет $143, в то время как официальная цена Ryzen 3 3300X остановилась на отметке в $120.

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amd intel ryzen 3 3300x core i3-10300
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nsvlnyy
19:01
Я вот одного не понимаю(не для минусов, объясните). R5 2600 сравнивают с i5 8400/9400f и рязань не в играх быстрее, в играх - с разгоном или без - +/- равны. R5 3600 быстрее i5 9400f, на 10 фпс где-то...
Intel Core i3-10300 уступил AMD Ryzen 3 3300X в многопоточном тесте Geekbench 4
1TronpmG5
19:00
Может просекли что тролишь и заминусили?
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
ZEN3
19:00
АМД выгоднее и вкуснее как не крути. Интел получается нынче для богатых, готовых переплатить.
Intel Core i3-10300 уступил AMD Ryzen 3 3300X в многопоточном тесте Geekbench 4
Leshiy2371
18:59
Еще какая ровня. Если сравнивать С2Q и Phenom ll x4 925,то Фене будет оччень туго. Даже сейчас.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
Александр Кириллов
18:58
Не будет там таких частот скриньте
Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
owzod
18:57
поэтому синие пока недосягаемые - так как умеют в плавность.
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
ACDCOVER
18:56
Беременных владельцев Интел ;) Не благодари.
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сумел превзойти флагманский Intel Core i9-10900K в однопоточном тесте Cinebench R20 и вплотную приблизился к производительности 18-ядерного Core i9-9980XE в многопотоке
Зю
18:56
Ты знакомишься с девушкой параллельного класса и такой "пойдём ко мне?" Она в ответ: "А у тебя есть лучики?" И что ты ответишь со своей RX? Вся школа засмеёт и будет называть лохом до выпускного.
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Adam Smith
18:56
10400 топчет твои 3600, какие 5ггц)))
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Алекс Медведков
18:55
Вы где равные цены на них увидели? 54к vs 38к с кульком? Синему ещё водянка нужна, в комплекте ничего нет. Сравнивать флагман не с флагманом считаю тупизмом, даже несмотря на разные цены. А отключать ...
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
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