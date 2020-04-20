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Тесты новых настольных процессоров Intel 10-го поколения должны появиться лишь через несколько недель, однако базы данных ряда популярных бенчмарков уже готовы поделиться с широкой общественностью некоторыми подробностями касательно производительности ещё не вышедших продуктов: на сей раз в известном тестовом пакете Geekbench 4 «засветилась» одна из топовых моделей семейства Core i7.

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Согласно представленным данным, десктопный процессор Intel Core i7-10700KF, имеющий в своём распоряжении 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, функционирующих на частоте 4,0 ГГц в базовом и 5,0 ГГц в максимальном режимах соответственно, смог добиться 6036 очков в однопоточном подтесте, превзойдя достижения своего 8-ядерного 16-поточного оппонента в лице AMD Ryzen 7 3800X в среднем на 5,5 %, а вот в многопоточном состязании 34328 баллов не хватило, чтобы обогнать своего конкурента — модель от AMD оторвалась от своего преследователя на ~2,5 %.

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Источник изображения: Geekbench

Сравнивая результат Core i7-10700KF с достижениями его предшественника в лице Core i9-9900K, имеющего те же 8 ядер/16потоков с частотными характеристиками 3,6/5,0 ГГц, можно отметить, что между новинкой и моделью прошлого поколения наблюдается практический паритет.

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