Intel Core i7-10700KF продемонстрировал свои возможности в Geekbench 4 — соперничать с AMD Ryzen 7 3800X новинка пока не может
Тесты новых настольных процессоров Intel 10-го поколения должны появиться лишь через несколько недель, однако базы данных ряда популярных бенчмарков уже готовы поделиться с широкой общественностью некоторыми подробностями касательно производительности ещё не вышедших продуктов: на сей раз в известном тестовом пакете Geekbench 4 «засветилась» одна из топовых моделей семейства Core i7.
рекламаСогласно представленным данным, десктопный процессор Intel Core i7-10700KF, имеющий в своём распоряжении 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, функционирующих на частоте 4,0 ГГц в базовом и 5,0 ГГц в максимальном режимах соответственно, смог добиться 6036 очков в однопоточном подтесте, превзойдя достижения своего 8-ядерного 16-поточного оппонента в лице AMD Ryzen 7 3800X в среднем на 5,5 %, а вот в многопоточном состязании 34328 баллов не хватило, чтобы обогнать своего конкурента — модель от AMD оторвалась от своего преследователя на ~2,5 %.
рекламаИсточник изображения: Geekbench
Сравнивая результат Core i7-10700KF с достижениями его предшественника в лице Core i9-9900K, имеющего те же 8 ядер/16потоков с частотными характеристиками 3,6/5,0 ГГц, можно отметить, что между новинкой и моделью прошлого поколения наблюдается практический паритет.
рекламаЧто касается стоимости, то конкурировать с Ryzen 7 3800X новая модель семейства Comet Lake-S пока не в состоянии — судя по имеющимся данным, процессор от Intel на старте продаж будет предлагаться на 25-30 % дороже своего конкурента. Стоит учесть, что в будущем цены на новинки могут быть скорректированы.
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