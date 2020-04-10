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Хотя официальных данных касательно настольных процессоров Intel 10-го поколения не так уж и много, разнообразные тесты и «утечки» от сторонних энтузиастов не дают скучать компьютерному сообществу, формируя общую картину о производительности новинок, а сегодня пользователь Reddit под ником XhellAngelX дал ещё один повод для размышлений и споров, поделившись результатом флагманской модели семейства Comet Lake-S в популярном бенчмарке Cinebench R15.

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Судя по представленным данным, процессор Intel Core i9-10900K, наделённый 10 ядрами с поддержкой гиперпоточности и базовой частотой 3,7 ГГц, в многопоточном тесте Cinebench R15 смог набрать 2555 баллов, отстав от своего потенциального конкурента из стана AMD в лице 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 3900X в среднем на 18-19 %.

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Источник изображения: Reddit, XhellAngelX

А вот в противостоянии с топовой моделью прошлого поколения, Intel Core i9-9900KS, флагманский CPU нового поколения ожидаемо оказался впереди, превзойдя своего предшественника на 16-22 %.

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Естественно, не стоит забывать, что к подобного рода информации необходимо относиться с осторожностью и всецело ей не доверять.

Стоит напомнить, что анонс десктопных процессоров Intel 10-го поколения и системных плат на основе чипсетов 400-й серии ожидается уже через несколько недель, а именно 30 апреля, а вот на полках магазинов новинки появятся чуть позже — по некоторым данным, это произойдёт лишь 27 мая. Необходимо учесть, что согласно ряду «утечек», для охлаждения топовых моделей семейства Comet Lake-S понадобятся качественные системы охлаждения.