Даже Intel Core i9-10900F потребует качественного охлаждения — энергопотребление процессора может превышать 220 Вт
Пока подавляющее большинство компьютерных энтузиастов лишь ожидают скорого появления настольных процессоров Intel 10-го поколения, некоторые счастливчики уже имеют возможность провести ряд тестов ещё не вышедших CPU и поделиться некоторыми интересными фактами с широкой общественностью: так, пользователь ресурса Weibo под ником WolStame публикует данные касательно энергопотребления одной из моделей семейства Comet Lake-S.
рекламаСогласно имеющимся данным, 10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core i9-10900F функционировал на максимальной частоте в ~4,6 ГГц при активности всех ядер, при этом «аппетиты» модели с заблокированным множителем оказались довольно существенными: в «стандартном» режиме, выраженном уровнем Power Limit 1 (PL1) и отражающем потребление энергии при базовой частоте, наибольшее значение составило 170 Вт, а в режиме Power Limit 2 (PL2), который позволяет повысить частоту до максимально возможной, энергопотребление возросло до ощутимых 224 Вт.
рекламаИсточник изображения: Weibo, WolStame
Естественно, для того, чтобы совладать со столь «горячим нравом» новых процессоров, придётся раскошелиться — для 10-ядерных моделей с уровнем энергопотребления свыше 170 Вт исследователь советует использовать качественные системы жидкостного охлаждения.
рекламаНе стоит забывать, что процессор Core i9-10900F является моделью с заблокированным множителем, в то время как его флагманский «собрат» в лице Core i9-10900K, несомненно, потребует ещё больших ресурсов, поэтому слухи касательно впечатляющих «аппетитов» топового CPU (более 300 Вт) вполне могут подтвердиться.
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